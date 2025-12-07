Thủng tạng vì thói quen phổ biến của người Việt khi đau

Cụ ông 75 tuổi nhập viện trong tình trạng bụng chướng và đau dữ dội sau khi tự ý uống thuốc tại nhà.

Người dân cần bỏ thói quen tự kê đơn thuốc, tự ý ra quầy mua thuốc về điều trị. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Các bác sĩ khoa Ngoại - Tổng hợp - Chấn thương chỉnh hình, Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn (Phú Thọ) cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân N.T.S. (75 tuổi) trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng, mệt mỏi. Trước đó, cụ ông xuất hiện đau bụng nhưng tự uống thuốc tại nhà. Việc điều trị không đúng cách khiến bệnh diễn tiến nhanh và gây thủng tạng.

Ngay sau khi thăm khám và đánh giá tình trạng nguy cấp, bác sĩ chuyên khoa I Hà Quang Thành, Phó trưởng khoa, đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu lúc 10h cùng ngày. Ca mổ diễn ra khẩn trương, giúp bệnh nhân vượt qua tình trạng nguy hiểm. Hiện sức khỏe cụ ông ổn định, tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi sát sao.

Trước đó không lâu, tại Quảng Ninh, ông N.V.C. (60 tuổi, TP Đông Triều) cũng nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, đau liên tục, kèm chướng hơi. Qua khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết đã uống thuốc giảm đau và thuốc xương khớp không rõ nguồn gốc nhiều ngày để điều trị viêm khớp dạng thấp.

Việc lạm dụng thuốc giảm đau khiến dạ dày bị viêm nặng và tiến triển thành thủng. Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thủng tạng rỗng - nghi thủng dạ dày - và chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu.

Bác sĩ chuyên khoa I Hà Quang Thành, Phó trưởng khoa, thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trong ca mổ, kíp phẫu thuật tiến hành bơm rửa sạch ổ bụng, xác định lỗ thủng ở mặt trước bờ cong nhỏ dạ dày, khâu kín và đặt dẫn lưu. Sau 8 ngày điều trị tích cực tại khoa Ngoại, bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Một ca bệnh nặng khác cũng được ghi nhận tại Hà Nội. Cụ bà 85 tuổi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện E trong tình trạng viêm phúc mạc toàn thể do thủng ổ loét dạ dày - tá tràng. Bệnh nhân nhập viện muộn, trên nền hàng loạt bệnh lý mạn tính như tim mạch, hô hấp, xương khớp, thoát vị đĩa đệm… khiến tình trạng nguy kịch hơn.

Theo khai thác bệnh sử, cụ bà bị đau cột sống thắt lưng mạn tính và tự mua thuốc về uống. Một số loại thuốc giảm đau có tác dụng phụ gây kích ứng, loét và thủng dạ dày - tá tràng. Do tuổi cao và có nhiều bệnh nền nên các triệu chứng thủng dạ dày kéo dài tới 4 ngày mà không được xử trí đúng cách. Người bệnh tiếp tục uống thuốc giảm đau nhưng tình trạng ngày càng trầm trọng hơn.

Khi nhập viện, cụ bà trong tình trạng sốc nhiễm trùng nặng, bụng trướng nhiều. Kết quả chụp CT ghi nhận viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng ở mặt trước tá tràng - hang vị. Đây là ca bệnh rất nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao nếu không can thiệp kịp thời.

ThS.BS Nguyễn Khắc Điệp, khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện E, khuyến cáo để tránh nguy cơ bị viêm loét, chảy máu dạ dày, thủng dạ dày - tá tràng, người dân cần có lối sống khoa học, ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá.

Đặc biệt, người dân cần bỏ thói quen tự kê đơn thuốc, tự ý ra quầy mua thuốc về điều trị. Việc uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như viêm loét dạ dày tá tràng, xuất huyết dạ dày, thủng dạ dày tá tràng, hơn thế có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Khi xuất hiện triệu chứng bất thường, mọi người cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, đặc biệt ở người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền.