Răng khôn 'nhảy chân sáo' gây sốt MXH: Bác sĩ giải thích khi nào nhổ

Chiếc răng khôn "siêu dễ thương" sau khi nhổ bỗng trở thành chủ đề hot, nhưng đằng sau sự hài hước ấy là hàng loạt vấn đề sức khỏe ít ai để ý.

Hình ảnh chiếc răng khôn "nhảy chân sáo" sau khi nhổ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Những ngày qua, hình ảnh một cô gái khoe chiếc răng khôn "siêu dễ thương" sau khi nhổ đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Hình dạng đặc biệt khiến nhiều người hài hước đặt tên "răng khôn nhảy chân sáo".

Từ câu chuyện này, tiến sĩ, bác sĩ Bùi Việt Hùng, Phó Chủ nhiệm khoa Răng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chia sẻ những thông tin quan trọng về vị trí, đặc điểm mọc, nguy cơ và thời điểm nên nhổ răng khôn.

Răng khôn mọc ở đâu và vì sao thường gây rắc rối?

Răng khôn là răng mọc cuối cùng ở mỗi góc hàm, gồm 4 chiếc ở cả hàm trên và hàm dưới. Do mọc muộn và nằm sâu trong cung hàm, chúng thường có xu hướng mọc bất thường. Nhiều răng khôn mọc lệch và chèn ép răng bên cạnh, gây đau và làm lệch cung răng.

Một số răng lại mọc ngầm hoàn toàn trong xương, không trồi lên khỏi nướu. Chỉ một số ít trường hợp răng khôn mọc thẳng và không gây phiền toái.

Vị trí răng khôn đặc biệt nhạy cảm vì liên quan nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng. Ở hàm dưới, răng thường nằm gần dây thần kinh răng dưới.

"Nếu việc nhổ không được thực hiện đúng kỹ thuật, nguy cơ tê môi và cằm có thể xảy ra. Với răng khôn hàm trên, vị trí sát xoang hàm khiến khả năng thông xoang tăng cao khi can thiệp. Bên cạnh đó, vùng nướu phủ lên răng khôn thường khó làm sạch, tạo điều kiện cho viêm nhiễm", theo bác sĩ Bùi Việt Hùng nói.

Những bất thường này dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe răng miệng. Viêm quanh răng khôn là tình trạng rất phổ biến, xảy ra khi thức ăn và vi khuẩn tích tụ dưới nướu, gây đau, sưng và thậm chí nhiễm trùng. Vị trí khó vệ sinh khiến răng khôn dễ sâu, đồng thời có thể làm sâu cả răng kế cận.

Nhiều răng khôn mọc lệch và chèn ép răng bên cạnh, gây đau và làm lệch cung răng. Ảnh: Freepik.

Theo vị chuyên gia, nếu mọc lệch, răng khôn có thể gây chen chúc, ảnh hưởng khớp cắn và thẩm mỹ. Một số răng mọc ngầm còn tạo u nang, lâu dài có thể phá hủy xương hàm hoặc chân răng bên cạnh.

Khi nào nên nhổ răng khôn?

TS Bùi Việt Hùng cho biết nhổ răng khôn là chỉ định thường gặp khi răng gây triệu chứng hoặc có nguy cơ biến chứng. Răng mọc lệch, đâm vào răng bên cạnh, bị kẹt dưới nướu, gây viêm tái phát hoặc tạo u nang đều cần được xem xét nhổ bỏ. Trường hợp cung hàm hẹp, răng khôn mọc không đủ chỗ cũng khiến bệnh nhân đau nhức hoặc lệch răng, nên được can thiệp sớm.

Tuy nhiên, không phải răng khôn nào cũng cần nhổ. Những răng mọc thẳng, không gây đau, không có dấu hiệu sâu hay viêm, và có thể vệ sinh dễ dàng vẫn có thể được giữ lại và theo dõi định kỳ, bác sĩ Hùng lưu ý.

Trước khi quyết định nhổ răng khôn, người bệnh nên thăm khám và chụp X-quang để đánh giá vị trí, hướng mọc và mức độ ảnh hưởng đến các cấu trúc xung quanh. Việc nhổ nên được thực hiện khi không có viêm cấp để tránh đau và giảm nguy cơ biến chứng. Người có bệnh lý như rối loạn đông máu, tim mạch hay tiểu đường cần thông báo với bác sĩ để có phương án phù hợp.

Theo chuyên gia, thời điểm lý tưởng nhất để nhổ răng khôn là từ 18 đến 25 tuổi. Lúc này, chân răng chưa bám quá chắc vào xương hàm, việc nhổ thuận lợi và ít đau hơn. Người trẻ có khả năng hồi phục nhanh, ít nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng. Nhổ sớm cũng giúp phòng ngừa các vấn đề về mọc lệch, chen chúc hoặc sâu răng.

Theo chuyên gia, thời điểm lý tưởng nhất để nhổ răng khôn là từ 18 đến 25 tuổi. Ảnh: Freepik.

Ở những độ tuổi khác, việc nhổ răng có sự khác biệt. Trước 18 tuổi, răng khôn thường chưa mọc hoàn chỉnh nên chỉ nhổ khi viêm nhiễm nghiêm trọng. Sau 25 tuổi, chân răng chắc hơn khiến thao tác phức tạp hơn và thời gian hồi phục kéo dài. Trên 35 tuổi, người bệnh có thể gặp nhiều rủi ro hơn, như đau kéo dài hay lành thương chậm.

Chăm sóc sau khi nhổ răng khôn

Sau khi nhổ răng, bệnh nhân cần cắn gạc khoảng một giờ để cầm máu, tránh súc miệng mạnh hoặc khạc nhổ và nếu chảy máu kéo dài có thể thay gạc và chườm lạnh bên ngoài má.

Trong vài ngày đầu, TS.BS Bùi Việt Hùng khuyến cáo người bệnh nên ăn đồ mềm, nguội, tránh thức ăn cứng, nóng, cay, đồng thời không uống rượu bia. Việc dùng ống hút cũng cần tránh để không làm bong cục máu đông - nguyên nhân gây tình trạng "ổ răng khô".

Thuốc giảm đau hoặc kháng sinh phải được sử dụng đúng theo chỉ định. Nếu xuất hiện đau kéo dài, sưng nhiều hoặc chảy máu không dứt, người bệnh cần quay lại khám ngay.

Nếu băn khoăn về việc có nên nhổ răng khôn hay không, tốt nhất bạn nên thăm khám để được đánh giá chính xác, tránh biến chứng và bảo vệ sức khỏe răng miệng lâu dài.