Món chè ngon giúp giữ nhiệt, đẹp da trong mùa lạnh

Chè dưỡng nhan ấm nóng: Món ngon giúp giữ nhiệt, đẹp da trong mùa lạnh.

Khi cái lạnh len lỏi trong những ngày Đông, chè thảo mộc ấm nóng trở thành món ăn được nhiều gia đình ưa chuộng, không chỉ để giữ ấm mà còn tăng cường sức khỏe và làm đẹp làn da.

Chè dưỡng nhan, vốn nổi tiếng với công dụng thanh lọc cơ thể, cấp ẩm và bổ sung collagen từ thực vật, nay được cải biên theo phong cách "ấm nóng" để phù hợp hơn với tiết trời giá lạnh.

Sức hút của chè dưỡng nhan mùa lạnh

Khác biệt với phiên bản mùa Hè tập trung vào chức năng giải nhiệt, chè dưỡng nhan mùa lạnh được phối hợp cùng các nguyên liệu mang tính ấm như gừng, quế, long nhãn và táo đỏ nhằm hỗ trợ tuần hoàn máu cũng như bảo vệ cơ thể trước những đợt gió lạnh.

Theo ý kiến các chuyên gia dinh dưỡng, thành phần thường thấy trong chè dưỡng nhan mùa Đông mang lại nhiều lợi ích đáng kể:

- Tuyết yến, nhựa đào, hạt chia: dồi dào chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp độ ẩm cho làn da.

- Hạt sen, long nhãn, táo đỏ: bổ sung khí huyết, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

- Gừng, quế: giúp tăng thân nhiệt, làm ấm cơ thể và giảm nguy cơ cảm lạnh.

- Đường phèn hoặc đường thốt nốt: tạo vị ngọt thanh thích hợp với khẩu vị của nhiều người.

Những món chè dưỡng nhan ấm nóng được ưa chuộng nhất mùa lạnh

Cùng điểm qua một số loại chè dưỡng nhan đang được lòng nhiều người trong những ngày Đông giá lạnh.

Chè gừng-táo đỏ

Món chè này mang đến cảm giác ấm áp, với hương thơm đặc trưng từ gừng hòa quyện cùng vị ngọt thanh tao của táo đỏ, giúp làm ấm bụng, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu cổ họng trong tiết trời se lạnh.

Nguyên liệu chính gồm tuyết yến, nhựa đào, táo đỏ, kỷ tử, lát gừng và đường phèn.

Điểm nổi bật của món ngon này là nước chè trong vắt, có độ sệt nhẹ, vị cay ấm tự nhiên đặc trưng.

Chè nhựa đào-long nhãn-quế

Phiên bản chè này gây ấn tượng với hương quế nồng nàn, dễ chịu, đặc biệt thích hợp để thưởng thức vào buổi tối, giúp an thần, cải thiện giấc ngủ sâu và giữ ấm cơ thể.

Nguyên liệu bao gồm nhựa đào, long nhãn, hạt sen, thanh quế và đường phèn hoặc mật mía. Nó có màu vàng nâu bắt mắt, hương vị ngọt dịu đi kèm hậu vị ấm áp, dễ chịu.

Chè dưỡng nhan tuyết yến-táo tàu đen-gừng đen

Sự hòa quyện giữa táo tàu đen và gừng đen mang đến món chè không chỉ thơm ngon mà còn giúp tăng cường sức đề kháng; giúp bổ huyết, làm ấm phổi, đặc biệt phù hợp với những người hay bị ho hoặc có tình trạng tay chân lạnh.

Nguyên liệu chính gồm tuyết yến, nhựa đào, táo tàu đen, gừng đen, hạt chia, đường thốt nốt.

Món chè này có kết cấu hơi sệt, hương thơm dịu nhẹ, vị ngọt thanh với chút cay the thoang thoảng.

Chè tuyết yến - lê - kỷ tử ấm nóng

Dù thường được ưa chuộng vào mùa Hè để làm mát phổi, món chè này khi được nấu nóng và thêm gừng sẽ trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ngày đông giá lạnh, giúp làm dịu cảm giác khô rát cổ họng, dưỡng ẩm cho cơ thể và hỗ trợ hệ hô hấp.

Với các nguyên liệu gồm lê cắt miếng, tuyết yến, kỷ tử, vài lát gừng, đường phèn, món chè này có vị thanh ngọt tự nhiên hòa cùng độ ấm áp của gừng, mang lại sự cân bằng hoàn hảo cho món chè.

Chè dưỡng nhan hạt sen - táo đỏ - long nhãn

Đây là một món chè truyền thống vừa thân thuộc, dễ thực hiện, vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như giúp hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng và mang lại cảm giác thư giãn. Đặc biệt, khi dùng nóng, món chè này cực kỳ phù hợp trong những ngày tiết trời se lạnh.

Nguyên liệu chính gồm hạt sen (có thể dùng loại tươi hoặc khô), táo đỏ, long nhãn, nhựa đào và đường phèn. Chè có độ ngọt dịu nhẹ, kết cấu mềm mịn xen lẫn chút béo bùi. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người lớn tuổi hoặc những ai thường xuyên gặp tình trạng mất ngủ.

Vì sao nên dùng chè dưỡng nhan vào mùa lạnh?

- Hỗ trợ giữ ấm cơ thể nhờ sự kết hợp của gừng, quế và long nhãn.

- Cung cấp chất xơ và collagen thực vật, giúp da không bị khô căng, bong tróc do thời tiết.

- Tốt cho tiêu hóa, đặc biệt vào thời điểm cơ thể dễ bị lạnh bụng.

- Thức uống nhẹ nhàng, dễ dùng, phù hợp cả trẻ em và người già.

Lưu ý khi nấu chè dưỡng nhan mùa Đông

- Không nấu lửa lớn để tránh làm nát tuyết yến và nhựa đào.

- Nên dùng nóng và không để qua đêm để giữ độ tươi ngon.

- Hạn chế cho quá nhiều đường, đặc biệt với người tiểu đường hoặc đang giảm cân.

- Chọn nguyên liệu sạch, ngâm đúng thời gian để loại bỏ tạp chất.