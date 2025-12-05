Đồ uống gây nguy cơ ung thư số một, đàn ông Việt chưa thể bỏ

Thói quen uống rượu bia phổ biến đang khiến người Việt đối mặt nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch và có thể tử vong.

Bộ Y tế cho biết lượng tiêu thụ rượu bia tại Việt Nam liên tục tăng trong nhiều năm qua. Sản lượng bia từ 3,5 tỷ lít năm 2015 đã lên 4,6 tỷ lít năm 2019 và đạt 4,4 tỷ lít vào năm 2022. Rượu cũng tăng từ 310 triệu lít năm 2015 lên hơn 331 triệu lít năm 2019, giữ mức 315 triệu lít trong năm 2022. Bình quân mỗi người Việt trên 15 tuổi tiêu thụ khoảng 8,3 lít cồn nguyên chất mỗi năm, tương đương gần 170 lít bia.

Một khảo sát năm 2021 cho thấy 64% nam giới và 10% nữ giới uống rượu bia trong 30 ngày gần nhất. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ uống ở mức nguy hại trong nhóm thanh thiếu niên lên tới 24,6% ở nam và 19,5% ở nữ.

Việc sử dụng rượu bia quá mức được ghi nhận là nguyên nhân của hơn 46.000 ca tử vong trong năm 2021, đồng thời liên quan nhiều vấn đề xã hội như bạo lực, mất an ninh trật tự và tội phạm.

ThS.BS Trần Đức Cảnh, Bệnh viện K, cảnh báo rằng uống rượu "dù ở mức độ nào cũng ảnh hưởng đến sức khỏe". Theo hướng dẫn chế độ ăn uống của Mỹ, nam giới chỉ nên uống tối đa 2 ly mỗi ngày, còn nữ giới không quá một ly. Bác sĩ nhấn mạnh uống càng ít càng tốt vì rượu làm tăng nguy cơ tử vong và gây tổn thương nhiều cơ quan.

Các bằng chứng khoa học cũng đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa rượu và ung thư. Chất acetaldehyde - sản phẩm chuyển hóa của rượu - được xem là yếu tố gây ung thư hàng đầu. Những người nghiện rượu có nguy cơ cao mắc ung thư gan, thực quản, hầu họng, thanh quản. Phụ nữ uống rượu thường xuyên cũng có nguy cơ ung thư vú cao hơn 5-15% so với người không uống.

Rượu tác động xấu đến tim mạch bằng cách làm tăng cholesterol máu và thúc đẩy các bệnh lý tim. Khi sử dụng lâu dài, rượu gây tổn thương não, dẫn đến rối loạn nhận thức, trí nhớ, trầm cảm và có thể gây teo não. Gan - cơ quan chịu trách nhiệm chuyển hóa rượu - dễ bị tổn hại dưới dạng gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan và ung thư gan.

Tuyến tụy cũng bị ảnh hưởng do rượu làm giảm hấp thu dinh dưỡng và có thể gây viêm tụy. Hệ miễn dịch suy yếu khiến cơ thể dễ nhiễm trùng. Rượu còn khiến xương yếu, dễ gãy và làm tăng nguy cơ bệnh gout. Bên cạnh đó, việc lạm dụng rượu góp phần gây tai nạn giao thông, bạo lực và tự tử, với tỷ lệ cao ở nhóm tuổi trẻ.

Theo các chuyên gia, kiểm soát lượng rượu bia không chỉ giảm gánh nặng bệnh tật mà còn hạn chế những hệ lụy xã hội nghiêm trọng đang ngày càng gia tăng.