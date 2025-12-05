Tình hình 2 thiếu nữ trong vụ cháy trên đường Trần Hưng Đạo ở TP.HCM

Hai nạn nhân nặng trong vụ cháy ở quận 1 được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định sáng 5/12. Lãnh đạo TP.HCM đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Nạn nhân vụ cháy đang được tích cực điều trị. Ảnh: Minh Toàn.

Sáng 5/12, sau vụ hỏa hoạn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ), 6 nạn nhân được Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Bệnh viện lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu thảm họa, huy động ê-kíp hồi sức và phối hợp với đội ECMO ngoại viện của Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Nhi đồng 2 để xử trí ban đầu.

Đến 8h, hai trường hợp nặng được chuyển sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục hồi sức chuyên sâu, gồm T.T.T.T. (nữ, 21 tuổi) và T.T.T.N.K. (nữ, 18 tuổi).

Đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ tiến hành chụp X-quang, MSCT, thăm khám và hội chẩn đa chuyên khoa. Bệnh nhân K. bị tổn thương phổi nhẹ do khói, không gãy xương, có vết thương phần mềm vùng trán - mặt.

Người bệnh được nội soi phế quản để đánh giá tổn thương đường thở trước khi chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc theo dõi.

Nạn nhân T. bị gãy xương sườn khi nhảy từ tầng cao xuống đất để thoát khỏi đám cháy. Ảnh: Minh Toàn.

Bệnh nhân T. bị tổn thương phổi do muội than nặng hơn, gãy xương sườn 4-5 bên phải và tràn khí màng phổi nhẹ. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi tràn khí màng phổi và điều trị giãn phế quản tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Trong buổi sáng cùng ngày, ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm hỏi, động viên gia đình hai nạn nhân. Trước đó, đại diện UBND phường Cầu Ông Lãnh và Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện đã có mặt hỗ trợ tinh thần cho người nhà.

Khoảng 4h sáng cùng ngày, lửa bùng phát tại khu vực bếp của một quán lẩu - ốc trên đường Trần Hưng Đạo. Ngọn lửa nhanh chóng lan vào vật liệu dễ cháy, chặn lối thoát duy nhất phía trước khiến nhiều người mắc kẹt, phải trèo lên sân thượng kêu cứu.

Nhận tin báo, Phòng PC07 Công an TP.HCM huy động 5 xe chữa cháy, 1 xe thang và hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng phun nước từ tầng trệt, chống cháy lan và khống chế đám cháy. Sau khoảng 30 phút, lửa được dập tắt, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Kíp cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Cơ sở 2 có mặt lúc 4h55, tiếp cận 3 nạn nhân đầu tiên gồm một nữ 18 tuổi, một nữ 21 tuổi và một phụ nữ 35 tuổi. Các trường hợp được sơ cứu và chuyển về bệnh viện lúc 5h15. Ngay sau đó, kíp trực của Trung tâm Cấp cứu 115 tiếp tục đưa thêm 3 nạn nhân về cùng bệnh viện là một phụ nữ 40 tuổi, một bé trai 2 tuổi và một bé gái 7 tuổi.

Tổng cộng, đơn vị này tiếp nhận 6 nạn nhân. Trong đó, hai người còn tỉnh táo, 4 trường hợp còn lại tím tái, ngưng tim ngưng thở trước khi vào viện. Các nạn nhân tử vong gồm hai phụ nữ 40 và 35 tuổi, một bé trai 2 tuổi và một bé gái 7 tuổi.