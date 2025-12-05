Hyaluronic Acid: Lựa chọn vàng cho người thoái hóa khớp

Thoái hóa khớp đang khiến nhiều người, nhất là người trong độ tuổi trung niên và người cao tuổi, đối mặt với đau, cứng khớp và giảm khả năng vận động mỗi ngày.

Thoái hóa khớp gối là bệnh lý tiến triển từ từ nhưng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Ảnh: Freepik.

Thoái hoá khớp đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực của nhiều người bởi những cơn đau rỉ rả, buổi sáng cứng khớp khó duỗi, mỗi bước đi đều như bị kéo lại. Nhiều phương pháp điều trị đã được áp dụng từ corticoid, PRP đến collagen, song hiệu quả không phải lúc nào cũng bền vững, thậm chí lạm dụng có thể để lại biến chứng.

Trong bối cảnh đó, tiêm hyaluronic acid (HA) đang nổi lên như hướng đi an toàn và ổn định hơn cho khớp, phù hợp với nhóm bệnh nhân thoái hoá mức độ nhẹ đến trung bình (giai đoạn 1–3) – nơi mục tiêu không chỉ là giảm đau mà còn duy trì khả năng vận động lâu dài.

7 tác nhân âm thầm phá hủy khớp

Thoái hóa khớp (Osteoarthritis - OA) là bệnh lý mạn tính xảy ra khi sụn khớp, xương dưới sụn và toàn bộ cấu trúc quanh khớp bị tổn thương. Người bệnh thường bị đau, cứng khớp buổi sáng, hạn chế vận động và suy giảm chất lượng sống.

Bệnh thường khởi phát âm thầm, nhưng tiến triển theo thời gian dưới tác động của nhiều yếu tố như lão hóa, béo phì, lệch trục khớp, đặc thù lao động - vận động, rối loạn chuyển hóa hay sự thay đổi hormone ở phụ nữ sau mãn kinh. Không ít trường hợp diễn tiến nhanh hơn do viêm mạn tính mức độ thấp - vốn được xem là yếu tố thúc đẩy thoái hóa.

Trong giai đoạn sớm (độ 1–3), sụn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Đây cũng là thời điểm “vàng” để can thiệp nhằm làm chậm tiến trình thoái hóa, giảm đau và cải thiện chất lượng sống.

Các hướng điều trị thoái hóa khớp hiện nay gồm thay đổi lối sống, vật lý trị liệu, dùng thuốc uống, tiêm nội khớp và phẫu thuật. Trong đó, HA được ưu tiên vì an toàn, phù hợp với nhiều đối tượng và cho hiệu quả kéo dài.

Người thoái hóa khớp độ 1-3 - khi sụn chưa mất hoàn toàn - thuộc nhóm đáp ứng tốt nhất với HA. Ở giai đoạn này, dịch khớp thường đã giảm độ nhớt khiến khớp đau khi vận động, đặc biệt buổi sáng. Những người không dùng được thuốc uống giảm đau - kháng viêm, hoặc đã dùng nhưng không đáp ứng, càng phù hợp hơn với HA vì phương pháp này không gây tác dụng phụ lên dạ dày, gan hay thận.

SynArt là HA tinh khiết cao từ châu Âu, giúp tái tạo độ trơn tru cho khớp, giảm đau và cải thiện vận động một cách tự nhiên cho người thoái hóa khớp độ 1–3.

Khác với corticoid có tác dụng mạnh nhưng ngắn hạn và tiềm ẩn nguy cơ mòn sụn khi lạm dụng, HA hoạt động theo cơ chế bổ sung trực tiếp chất nhờn sinh học cho khớp, khôi phục độ nhớt và khả năng bôi trơn của dịch khớp. Khi môi trường khớp được cải thiện, phản ứng viêm giảm dần, ma sát được hạn chế, qua đó giảm đau và giúp người bệnh vận động linh hoạt trở lại.

So với PRP - phương pháp đòi hỏi thiết bị chuẩn hóa - hay collagen nội khớp vốn chưa có sự thống nhất mạnh mẽ trong các hướng dẫn lâm sàng, HA giữ ưu thế về khả năng dung nạp và độ ổn định hiệu quả. Ở nhóm bệnh nhân lớn tuổi hoặc có bệnh nền tim mạch, gan, thận, HA đặc biệt phù hợp vì không gây tác động hệ thống như thuốc uống giảm đau - kháng viêm.

Lựa chọn cân bằng cho người thoái hóa khớp

Giữa nhiều dòng HA trên thị trường, SynArt được xem là thế hệ hyaluronic acid độ tinh khiết cao, sản xuất theo chuẩn châu Âu, hướng đến mục tiêu khôi phục lại môi trường khớp một cách tự nhiên – an toàn cho bệnh nhân thoái hóa mức độ 1–3.

Sản phẩm ứng dụng hệ HA có độ ổn định và tinh khiết vượt trội, trải qua quy trình kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, giúp tối ưu hiệu quả bảo vệ và nuôi dưỡng dịch khớp.

SynArt giúp khớp cải thiện khả năng bôi trơn ngay từ những tuần đầu sau tiêm. Khi ma sát được giảm thiểu, cảm giác đau khi đứng dậy sau thời gian nghỉ, leo cầu thang hay co duỗi khớp sẽ thuyên giảm rõ rệt. Đồng thời, HA tinh khiết cũng hỗ trợ làm dịu quá trình viêm mạn tính mức độ thấp – yếu tố then chốt khiến bệnh tiến triển nhanh.

SynArt đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi, người có bệnh mạn tính kèm theo hoặc đã sử dụng thuốc giảm đau kéo dài nhưng không còn đáp ứng. Việc không gây hại sụn, không ảnh hưởng dạ dày – gan – thận càng khiến phương pháp này được các bác sĩ khuyến nghị như một giải pháp dài hạn giúp trì hoãn phẫu thuật.

Trong điều trị thoái hóa khớp cấp độ 1 - 3, Hyaluronic Acid ngày càng khẳng định vai trò như một trụ cột điều trị nhờ hiệu quả lâu dài và độ an toàn cao. Với độ tinh khiết tối ưu và khả năng phục hồi dịch khớp một cách tự nhiên, Synart trở thành lựa chọn phù hợp cho những bệnh nhân muốn cải thiện vận động bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống. Khi được sử dụng đúng chỉ định và do bác sĩ chuyên khoa thực hiện, Synart có thể mang đến bước thay đổi rõ rệt giúp người bệnh duy trì được sự chủ động và linh hoạt trong sinh hoạt hàng ngày.

Vì sao ưu tiên HA trong điều trị nội khớp? - Đạt đồng thuận trong hầu hết phác đồ điều trị thoái hóa khớp trên thế giới - Tỷ lệ an toàn vượt trội so với corticoid - Hiệu quả lâm sàng ổn định hơn PRP và collagen - Không gây hại sụn, không gây thoái hóa tiến triển nhanh - Phù hợp cho nhiều đối tượng: người lớn tuổi, bệnh mạn tính, người không dùng được NSAIDs