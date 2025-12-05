DRH Clinic ‘cứu’ hàng nghìn ca da biến chứng do mỹ phẩm kém chất lượng

Với công nghệ hiện đại và phác đồ an toàn, phòng khám được đầu tư thiết bị tân tiến, DRH Clinic đặt “kết quả triệu da khỏe đẹp” làm giá trị cốt lõi suốt hành trình cùng làn da Việt.

Thành lập từ năm 2016, DRH Clinic là điểm đến uy tín cho những làn da gặp biến chứng tại Việt Nam. Hơn 9 năm phát triển, DRH kiên định với triết lý làm đẹp an toàn: Không xâm lấn - không tiêm chích - không sử dụng mẹo vặt cấp tốc, tập trung vào mục tiêu duy nhất là phục hồi nền da khỏe từ gốc.

Sự kiên định này đã giúp DRH thành công “giải cứu” hàng nghìn ca biến chứng ở nhiều mức độ: Từ viêm nhiễm, u hạt, sẹo lõm, đến biến chứng sau laser, lột tẩy hay tiêm chích hoạt chất kém chất lượng. Mỗi trường hợp lấy lại được làn da khỏe đẹp, mỗi khách hàng tự tin trở lại cuộc sống đều là một phần “tài sản” lớn nhất mà DRH Clinic gây dựng.

Để tối ưu hiệu quả điều trị, DRH xây dựng hệ thống phác đồ chuyên sâu cho từng vấn đề: Nám, nhăn, chảy xệ, viêm da, mụn, sẹo và đặc biệt là biến chứng thẩm mỹ. Các công nghệ không xâm lấn tại DRH được chuyển giao chính hãng từ các quốc gia dẫn đầu về da liễu thẩm mỹ, đảm bảo hiệu quả, an toàn và phù hợp với làn da Việt.

DRH đầu tư 10 triệu USD vào công nghệ làm đẹp.

Phòng khám đầu tư mạnh hơn 10 triệu USD cho công nghệ - trang thiết bị hiện đại: Picosure Pro, Tempsure Envi, Ultherapy Prime, V30 Viora, UltraClear… Tất cả được đội ngũ bác sĩ DRH nghiên cứu chuyên sâu, tinh chỉnh thông số và ứng dụng linh hoạt theo từng tình trạng da. Nhờ vậy, mỗi khách hàng được xây dựng phác đồ cá nhân hóa, tối ưu hiệu quả cho các vấn đề da phức tạp, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn, không xâm lấn, không biến chứng.

Việc chú trọng đầu tư chất lượng công nghệ cùng kết quả điều trị thành công nhiều trường hợp da phức tạp đã giúp DRH khẳng định uy tín trong nước và từng bước vươn tầm khu vực. Năng lực chuyên môn cùng định hướng điều trị an toàn đã đưa DRH trở thành đơn vị được các tập đoàn về lĩnh vực thẩm mỹ ghi nhận và vinh danh trong năm 2025.

CEO Lê Minh Quốc đại diện DRH nhận giải thưởng tại sự kiện Ultherapy Prime.

CEO Lê Minh Quốc chia sẻ: “Điều khiến tôi tự hào nhất không chỉ là những con số hay tốc độ phát triển của DRH, mà còn là từng làn da đã được phục hồi, từng khách hàng hài lòng khi điều trị tại đây. Đó mới là tài sản bền vững nhất của DRH”.

Kết quả phục hồi làn da bị biến chứng tại DRH.

Song song với công nghệ, đội ngũ bác sĩ và chuyên gia tại DRH cũng là yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng điều trị. Với nhiều năm kinh nghiệm và thường xuyên tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, các bác sĩ tại DRH cập nhật kỹ thuật và phương pháp phục hồi da an toàn, hiệu quả, mang đến dịch vụ chăm sóc da tin cậy cho khách hàng.

DRH điều trị thành công nám biến chứng cho khách hàng.

Trong chặng đường tiếp theo, DRH Clinic sẽ tiếp tục phát huy giá trị cốt lõi, trở thành phòng khám tên tuổi trong giải cứu biến chứng và tái tạo làn da khỏe cho người Việt. DRH Clinic cam kết đồng hành cùng khách hàng trên hành trình hồi sinh làn da trẻ đẹp, tự tin với đường nét của mình.