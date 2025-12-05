Thông tin cần biết khi dùng thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID

BHXH Hà Nội khẳng định thẻ BHYT của người hưởng lương hưu được tự động gia hạn và không thu bất kỳ khoản phí nào, đồng thời cảnh báo chiêu lừa mạo danh đang bùng phát.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội cho biết người đang hưởng lương hưu được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí và được thanh toán tới 95% chi phí khám chữa bệnh theo quy định. Ảnh minh hoạ: Bộ Y tế.

Gần đây, một số người hưu trí phản ánh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VNeID hiển thị ngày hết hiệu lực là 31/12, khiến họ lo lắng. Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) khẳng định hệ thống dữ liệu sẽ tự động gia hạn và người hưởng lương hưu không cần thực hiện bất kỳ thủ tục hay đóng phí nào.

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội, người đang hưởng lương hưu được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí và được thanh toán tới 95% chi phí khám chữa bệnh theo quy định.

Từ ngày 1/6, BHXH dừng cấp thẻ BHYT giấy và chuyển sang thẻ điện tử hiển thị trên ứng dụng VssID, VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip. Trường hợp thẻ giấy còn hạn, người dân vẫn có thể dùng bình thường khi đi khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, lợi dụng sự bối rối này, nhiều đối tượng đã mạo danh cán bộ BHXH gọi điện yêu cầu "gia hạn thẻ BHYT", đòi cung cấp số căn cước công dân, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc hướng dẫn người dân cập nhật trên VssID và tích hợp thẻ vào căn cước công dân. Mục đích cuối cùng là chiếm đoạt tiền.

BHXH TP Hà Nội nhấn mạnh không có chủ trương gọi điện, gửi tin nhắn, kết bạn qua Zalo, gửi đường link hay mã QR để yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân. Khi cần cập nhật dữ liệu, người dân chỉ nên làm trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và ứng dụng VssID. Tất cả các kênh này đều hoàn toàn miễn phí.

Người dân được cảnh báo không kết bạn Zalo với người lạ, không bấm vào link không rõ nguồn gốc, không cung cấp mã OTP hay mật khẩu cho bất kỳ ai.

BHXH Hà Nội cũng công khai các kênh thông tin chính thức để người dân kiểm chứng:

Website: hanoi.baohiemxahoi.gov.vn

Fanpage BHXH TP Hà Nội (tick xanh)

Zalo Official Account BHXH TP Hà Nội (tick vàng)

Hotline: 024.3723.6555

Tổng đài BHXH Việt Nam: 1900.9068

Cách tích hợp thẻ BHYT vào VNeID:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID phiên bản 2.0.4 trở lên.

Bước 2: Chọn "Ví giấy tờ", sau đó chọn "Tích hợp thông tin".

Bước 3: Chọn "Tạo mới yêu cầu", nhấn mũi tên và chọn "Thẻ Bảo hiểm y tế".

Bước 4: Nhập số thẻ BHYT và nhấn "Gửi yêu cầu".

Đối với ứng dụng VssID, phần lớn tài khoản đã được xác thực và cập nhật số căn cước công dân. Người dùng chưa cập nhật có thể thao tác trực tiếp trong ứng dụng để bổ sung số CCCD hoặc mã định danh cá nhân cho thông tin BHXH, BHYT.

BHXH Hà Nội khuyến cáo nếu gặp bất kỳ khó khăn nào, người dân nên liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH TP Hà Nội hoặc BHXH gần nhất để được hỗ trợ an toàn và chính xác.