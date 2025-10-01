Người đàn ông Hàn Quốc giấu xác bạn gái trong tủ kim chi

Một người đàn ông ngoài 40 tuổi ở thành phố Gunsan, tỉnh Bắc Jeolla, đã bị bắt giữ với cáo buộc giết hại bạn gái và phi tang thi thể trong tủ lạnh kim chi suốt gần một năm.

Nghi phạm bị cảnh sát áp giải đến chi nhánh Gunsan của Tòa án quận Jeonju để tham dự phiên điều trần về lệnh bắt giữ, ngày 30/9. Ảnh: Yonhap.

Ngày 30/9, Tòa án quận Jeonju, chi nhánh Gunsan, đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối tượng với các tội danh giết người và che giấu thi thể, sau khi xét thấy nghi phạm có nguy cơ bỏ trốn và tiêu hủy chứng cứ. Khi được phóng viên hỏi bên ngoài tòa, người đàn ông này chỉ đáp ngắn gọn: “Tôi xin lỗi”.

Theo điều tra, vào ngày 20/10/2024, trong lúc xảy ra tranh cãi tại căn hộ thuê ở Gunsan, nghi phạm đã siết cổ bạn gái - cũng ngoài 40 tuổi - đến tử vong. Sau đó, hắn mua một chiếc tủ lạnh kim chi mới và giấu thi thể nạn nhân bên trong, theo Korea Times.

Để che đậy tội ác, nghi phạm tiếp tục trả tiền thuê căn hộ đứng tên nạn nhân, đồng thời sử dụng điện thoại của cô để nhắn tin cho gia đình, giả vờ như nạn nhân vẫn còn sống. Khi người thân thắc mắc vì sao không thể nói chuyện trực tiếp qua điện thoại, hắn viện cớ “bận rộn”.

Vụ việc chỉ vỡ lở khi em gái nạn nhân nộp đơn báo mất tích vào trưa 29/9, cho biết chị gái đã gần một năm chỉ liên lạc qua tin nhắn, tuyệt nhiên không nghe máy. Cảnh sát ngay lập tức gọi điện nhưng không được hồi đáp.

Sau đó, họ nhận được một tin nhắn từ số điện thoại nạn nhân với nội dung: “Tôi vẫn an toàn và khỏe mạnh”. Quá trình điều tra xác định tin nhắn này do chính nghi phạm gửi.

Khi cảnh sát yêu cầu phải xác minh bằng cuộc gọi trực tiếp hoặc gặp mặt, nghi phạm đã tìm cách ép Kim - bạn gái đang chung sống với mình suốt 10 năm qua - giả danh nạn nhân để ứng phó, thậm chí còn đề nghị trả tiền cho Kim để hợp tác.

Tuy nhiên, Kim sinh nghi, gặng hỏi và nghe chính miệng nghi phạm thú nhận tội ác. Sau đó, cô đã báo cho chị gái nạn nhân, dẫn đến việc gia đình lập tức trình báo cảnh sát.

Khoảng 20 phút sau khi nhận đơn, cảnh sát ập đến căn hộ, bắt giữ nghi phạm và phát hiện thi thể nạn nhân trong tình trạng cuộn tròn, chỉ mặc nội y, được bọc trong túi nylon và đông lạnh trong tủ lạnh kim chi. Nhờ môi trường đông lạnh, thi thể gần như không có dấu hiệu phân hủy.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm và Kim chung sống tại Gunsan khoảng 10 năm. Trong khi đó, hắn vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm với nạn nhân suốt 3 năm, tại căn hộ thuê dưới tên mình.

Lời khai ban đầu cho thấy mâu thuẫn bùng phát do khoản đầu tư thua lỗ. Nghi phạm vay bạn gái 50 triệu won (khoảng 36.500 USD ) để đầu tư, nhưng thua lỗ tới 40 triệu won. Sau khi sát hại nạn nhân, hắn vẫn sử dụng thẻ tín dụng và tiếp tục vay mượn dưới tên cô.

Hiện cảnh sát đang xin lệnh truy xuất các tài khoản tài chính, chứng khoán của nghi phạm, đồng thời đề nghị Cơ quan Pháp y Quốc gia tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân tử vong.