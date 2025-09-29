Phát hiện thi thể trong khoang càng đáp máy bay Mỹ

Cảnh sát Mỹ tìm thấy thi thể một người trốn vé trong khoang càng đáp của máy bay American Airlines từ châu Âu tới Charlotte, bang North Carolina, vào ngày 28/9.

Thi thể một hành khách “bay chui” vừa được phát hiện trong khoang càng máy bay American Airlines tại sân bay Charlotte (Mỹ). Ảnh: Reuters.

Theo ABC News, đội bảo dưỡng máy bay phát hiện thi thể của một hành khách “bay chui” lúc 9h (giờ địa phương). Hiện cảnh sát chưa công bố quốc gia xuất phát của chuyến bay cũng như danh tính nạn nhân. Nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra.

Đại diện sân bay Charlotte xác nhận sự việc và bày tỏ thương tiếc: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước thông tin này và sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Cảnh sát Charlotte - Mecklenburg trong quá trình điều tra. Hoạt động sân bay vẫn diễn ra bình thường”.

Các chuyên gia hàng không cảnh báo việc trốn trong khoang bánh xe máy bay dân dụng gần như đồng nghĩa với cái chết.

John Nance, chuyên gia hàng không kỳ cựu, cho biết: “Ở độ cao hơn 10.000 m, cơ thể có thể tiếp xúc với nhiệt độ xuống tới âm 51 độ C trong nhiều giờ, dẫn đến tê cóng, hoại tử tứ chi, trong khi thiếu oxy kéo dài cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng”.

Ông Nance nhấn mạnh dù từng có một số trường hợp hiếm hoi sống sót, rủi ro đối với cả hành khách lẫn phi hành đoàn là quá lớn để có thể coi nhẹ.

Vụ việc lần này không phải cá biệt. Theo New York Times, đầu năm nay, hai thi thể đã được tìm thấy trong khoang càng máy bay JetBlue sau chuyến bay từ New York đến Fort Lauderdale (bang Florida). Tháng 12 năm ngoái, một thi thể khác cũng được phát hiện trong khoang càng chuyến bay United Airlines từ Chicago đến Hawaii.

Dù tỷ lệ tử vong cực cao, lịch sử vẫn ghi nhận vài “phép màu”. Năm 2022, một người đàn ông Kenya sống sót khi trốn trong khoang càng trước của máy bay chở hàng từ Johannesburg đến Amsterdam.

Năm 2021, một hành khách khác cũng thoát chết trên chuyến bay từ Guatemala đến Miami. Đặc biệt, năm 2014, một thiếu niên ở California đã sống sót sau 5 tiếng rưỡi trốn trong khoang càng chuyến bay từ San Jose (California) tới đảo Maui (Hawaii).

Một nghiên cứu của Đại học Wright State (Dayton, Ohio) phối hợp với Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho thấy, sự sống sót hiếm hoi này có thể nhờ yếu tố may mắn, lượng nhiệt phát sinh trong khoang càng, trạng thái hạ thân nhiệt và mất ý thức - những yếu tố giúp hệ thần kinh được bảo vệ phần nào trước điều kiện khắc nghiệt.