Air Asia giải thích vụ hạ cánh nhầm sân bay

  • Thứ sáu, 15/8/2025 19:46 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Hãng hàng không AirAsia lên tiếng đính chính lý do khiến phi công hạ cánh nhầm sân bay là do thời tiết xấu, thay vì như sự giải thích nhầm lẫn như thông báo của tiếp viên trước đó.

AirAsia cho biết hãng sẽ cung cấp phiếu du lịch cho những hành khách bị ảnh hưởng. Ảnh: Instagram/rizalhakimm_punyer.

Hãng hàng không AirAsia cho biết chuyến bay D7 506 từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) tối 14/8 đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Gimpo do thời tiết xấu và ùn tắc không lưu, theo Korea Times.

Theo lịch trình, máy bay sẽ hạ cánh tại Incheon. Tuy nhiên, do mưa lớn và gió mạnh, máy bay phải bay vòng trên không phận Hàn Quốc trước khi đáp xuống Gimpo lúc 20h08, cách Incheon khoảng 20 km, khiến nhiều hành khách bất ngờ và bối rối.

Một số video ghi lại trên chuyến bay cho thấy tiếp viên thông báo máy bay sắp hết nhiên liệu, nên phải hạ cánh khẩn cấp tại Gimpo trong khi cơ trưởng đánh giá khả năng tiếp tục bay đến Incheon.

Tuy nhiên, nhiều hành khách phản ánh trên truyền thông địa phương rằng tổ bay đã không xử lý tốt tình huống, thiếu thông báo rõ ràng hoặc lời xin lỗi bằng tiếng Hàn.

“Ngay cả tiếp viên cũng tỏ ra lúng túng như hành khách”, một người nói. Sau khoảng hai giờ chờ trên mặt đất, máy bay cất cánh từ Gimpo lúc 22h03 và hạ cánh xuống Incheon lúc 22h54.

Tổng công ty Cảng hàng không Hàn Quốc xác nhận thời tiết xấu tại Incheon đã gây chậm trễ, buộc cơ trưởng phải hạ cánh xuống Gimpo để tiếp nhiên liệu.

Trong thông cáo ngày 15/8, AirAsia nhấn mạnh quyết định đổi hướng là “dựa trên ưu tiên an toàn”, được thực hiện đúng quy trình vận hành tiêu chuẩn, ban đầu thông báo cho hành khách bằng tiếng Anh.

Hãng cũng thừa nhận “đã xảy ra hiểu nhầm” trong thông báo của tiếp viên khi máy bay vừa hạ cánh, song cơ trưởng đã nhanh chóng làm rõ nguyên nhân là thời tiết xấu và nhu cầu tiếp nhiên liệu.

AirAsia cho biết cơ trưởng đã gửi lời xin lỗi tới hành khách và cam kết xem xét lại quy trình thông tin trên máy bay để “đảm bảo rõ ràng hơn trong các tình huống tương tự”.

Bên cạnh đó, hãng cũng cho biết sẽ tặng phiếu du lịch cho toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng trong chuyến bay.

Phương Linh

