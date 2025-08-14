Phi cơ hạ cánh nhầm sân bay

Ngày 14/8, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, một máy bay của hãng hàng không AirAsia (Malaysia) đã hạ cánh nhầm sân bay tại nước này.

Tờ The Korea Herald cho biết theo lịch trình, chuyến bay D7 506 của AirAsia cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur dự kiến hạ cánh xuống sân bay Incheon vào 19h50 ngày 13/8 (giờ địa phương). Tuy nhiên, sau khi bay vòng trên không, D7 506 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Gimpo, cách Incheon 35 km.

Máy bay của hãng hàng không AirAsia tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh tư liệu: EPA/TTXVN.

Theo các hành khách, sau khi cơ trưởng thông báo họ đã đến sân bay Incheon, mọi người nhanh chóng chuẩn bị xuống máy bay, nhưng một số người nhìn ra ngoài cửa sổ và kiểm tra điện thoại thì phát hiện mình đang ở sân bay quốc tế Gimpo.

Nữ hành khách 40 tuổi Lee Mi-hyun chia sẻ: "Mọi người đều hoảng loạn. Dường như phi hành đoàn không biết chúng tôi đã hạ cánh xuống sân bay Gimpo cho đến khi hành khách thông báo cho họ". Theo bà Lee Mi-hyun, phi hành đoàn có vẻ bối rối không kém gì hành khách.

Một số hành khách chỉ trích AirAsia do chưa giải thích rõ ràng về tình huống này. Về phần mình, AirAsia chưa bình luận về sự cố.

Tổng công ty Sân bay Hàn Quốc sau đó thông báo nguyên nhân khiến chuyến bay phải chuyển hướng đến sân bay Gimpo là do "nhiễu loạn" trên sân bay Incheon. Chiếc máy bay của AirAsia được tiếp nhiên liệu tại Gimpo và khởi hành 2 tiếng đồng hồ sau đó đến Incheon.

Cơ trưởng và phi hành đoàn đã gửi lời xin lỗi đến hành khách khi máy bay hướng đến Incheon và hạ cánh lúc 22h59 cùng ngày.