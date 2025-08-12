Sân bay Mỹ rực lửa sau cú va chạm giữa hai máy bay

Vụ va chạm giữa hai máy bay nhỏ tại sân bay Kalispell, Montana (Mỹ) chiều 11/8 đã tạo ra “quả cầu lửa” và cột khói đen khổng lồ bao trùm đường băng.

Đám cháy lớn trên đường băng sân bay thành phố Kalispell, bang Montana sau vụ va chạm giữa hai máy bay ngày 11/8. Ảnh: Reuters.

Chiều 11/8 (giờ địa phương), một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng xảy ra tại sân bay thành phố Kalispell, bang Montana (Mỹ), khi hai máy bay nhỏ va chạm ngay trên đường băng, tạo nên “quả cầu lửa” khổng lồ cùng cột khói đen cuồn cuộn bao trùm bầu trời, Fox News cho biết.

Theo Cảnh sát Kalispell và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), khoảng 14h, chiếc Socata TBM 700 một động cơ gặp sự cố kỹ thuật trong lúc hạ cánh. Mất kiểm soát, máy bay lao vào một chiếc phi cơ nhỏ khác đang trên đường lăn.

Cú va chạm phát ra tiếng nổ lớn, lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng lan khắp đường băng và tràn sang bãi cỏ kế bên.

Trên chiếc Socata TBM 700 có 4 người, gồm phi công và ba hành khách. Ông Jay Hagen, cảnh sát trưởng thành phố Kalispell, cho biết toàn bộ hành khách và phi công trên máy bay Socata TBM 700 đã tự thoát ra ngoài trước khi ngọn lửa bùng lên. Hai người bị thương nhẹ đã được sơ cứu ngay tại hiện trường. Một số máy bay khác đỗ gần đó cũng bị ảnh hưởng.

Ron Danielson, quản lý một nhà trọ gần sân bay, kể rằng ông nghe thấy tiếng va chạm chát chúa trước khi nhìn thấy những cột khói đen bốc cao. Một nhân chứng khác cho hay máy bay “chạm đất rồi nảy lên” trước khi lao vào chiếc phi cơ còn lại.

Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát có mặt chỉ vài phút sau khi nhận cuộc gọi khẩn lúc 14h08. Sân bay hiện tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân.

Theo dữ liệu FAA, chiếc Socata TBM 700 trong vụ việc được sản xuất năm 2011, thuộc sở hữu của Meter Sky LLC đặt tại Pullman, bang Washington.