Hãng hàng không Mỹ bồi thường vì bỏ mặc khách bị đột quỵ

Hãng hàng không American Airlines phải bồi thường 9,6 triệu USD vì phi hành đoàn xem nhẹ quy trình cấp cứu người bị đột quỵ.

Hãng hàng không American Airlines phải bồi thường 9,6 triệu USD vì bỏ mặc một hành khách bị đột quỵ giữa chuyến bay vào năm 2021. Ảnh: dpa.

South China Morning Post đưa tin ngày 19/9, bồi thẩm đoàn liên bang ở California, Mỹ, phán quyết hãng hàng không American Airlines phải bồi thường 9,6 triệu USD với lý do không tuân thủ chính sách và quy trình xử lý tình huống khẩn cấp.

Tuyên bố từ phía luật sư, ông Jesus Plasencia, một người dân ở California, bị đột quỵ sau khi lên chuyến bay rời thành phố Miami đến thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) vào tháng 3/2021.

Theo bằng chứng được đưa ra tại phiên xử, ông Plasencia đã lên cơn “đột quỵ nhỏ” (TIA - Transient Ischemic Attack) ngay tại lối ra máy bay ở Miami.

Theo Cleveland Clinic, TIA là tình trạng thiếu máu lên não tạm thời. Người bệnh có thể không nhận ra mình vừa trải qua TIA. Dù triệu chứng tự hết sau vài phút nhưng đó là dấu hiệu cảnh báo cơn đột quỵ nghiêm trọng có thể xảy ra sau đó.

Theo tuyên bố tại phiên xử, ông Plasencia không nhận ra mình đã trải qua TIA. Vợ ông đã báo cho tiếp viên sau khi thấy chồng mình đang mất khả năng kiểm soát vận động và bắt đầu nói nhảm.

Trái với chính sách của hãng hàng không, phi công của American Airlines đã cho phép ông Plasencia lên máy bay mà không tham khảo ý kiến từ nhân viên y tế.

Ông Plasencia bắt đầu có các triệu chứng đột quỵ nghiêm trọng sau khi chuyến bay khởi hành.

Thông thường, các chuyến bay sẽ được chuyển hướng đến sân bay gần nhất nếu xảy ra trường hợp y tế khẩn cấp. Tuy nhiên, phi hành đoàn đã yêu cầu các hành khách khác trông chừng ông thay vì thông báo cho phi công biết.

Ông Plasencia đã không được điều trị y tế khẩn cấp cho đột quỵ trong suốt 8 tiếng.

Luật sư Darren Nicholson, cố vấn chính của gia đình ông Plasencia, nói: “Hãng American Airlines đã cố bao biện cho hành động của nhân viên, cho rằng ông Plasencia gặp nạn do bệnh lý từ trước”.

Theo Dallas Morning News, đại diện hãng American Airlines trả lời trước truyền thông: “An toàn và sức khỏe của hành khách luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Dù tôn trọng quyết định của bồi thẩm đoàn, chúng tôi không đồng ý với phán quyết này và đang xem xét kháng cáo”.