'Lỗ hổng' 50 tỷ euro đe dọa năng lực quân sự Ukraine

Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/12 cho biết Ukraine đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt từ 45 đến 50 tỷ euro viện trợ nước ngoài trong năm 2026.

Đồng thời, Tổng thống Ukraine cảnh báo nếu Kyiv không nhận được đợt giải ngân đầu tiên của khoản vay được bảo đảm bằng tài sản Nga bị phong tỏa vào mùa Xuân tới, nước này sẽ buộc phải cắt giảm mạnh sản xuất thiết bị bay không người lái.

Phát biểu tại Brussels, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị đưa ra quyết định liên quan đến khối tài sản chủ quyền của Nga bị tịch thu, ông Zelensky cho rằng kịch bản trên sẽ khiến Ukraine có số lượng thiết bị bay không người lái ít hơn nhiều so với Nga, đồng thời không còn khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga.

Một phái đoàn ngoại giao Nga dự kiến tới bang Florida (Mỹ) trong tuần này để hội đàm với các đại diện Mỹ liên quan đến nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa bình Ukraine của Tổng thống Donald Trump.

Theo Politico và Axios, phái đoàn Nga nhiều khả năng do ông Kirill Dmitriev, một nhà đàm phán cấp cao, dẫn đầu. Cuộc gặp được lên lịch vào cuối tuần tại thành phố Miami ở bang Florida, với sự tham dự của đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump.

Trước đó, ông Witkoff và ông Kushner đã có chuyến công tác tại Đức trong tuần này, tiến hành thảo luận với đại diện Ukraine về các phương án bảo đảm an ninh cho Kyiv.

Ngoài ra, một phái đoàn riêng của Ukraine, do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu, cũng dự kiến tới Miami trong thời gian tới. Tuy nhiên, các nguồn tin nhấn mạnh rằng hiện không có kế hoạch tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.