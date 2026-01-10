Người đàn ông gánh hậu quả không ngờ chỉ sau 30 phút ngủ gật

Chỉ sau khoảng 30 phút ngủ gật trong lúc làm việc, người đàn ông 37 tuổi bất ngờ không thể duỗi cổ tay, các ngón tay rũ xuống.

Khi tỉnh dậy, bệnh nhân nhận thấy cổ tay không thể duỗi, các ngón tay rũ xuống, sức cầm nắm giảm rõ rệt. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công An), bệnh nhân là nam giới, 37 tuổi, làm công việc văn phòng. Trong lúc làm việc, người này ngủ gật và gối đầu lên tay đặt trên bàn khoảng 30 phút.

Khi tỉnh dậy, bệnh nhân nhận thấy cổ tay không thể duỗi, các ngón tay rũ xuống, sức cầm nắm giảm rõ rệt, gây khó khăn trong sinh hoạt và công việc thường ngày. Lo lắng trước các biểu hiện bất thường, bệnh nhân đã đến bệnh viện thăm khám.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị liệt thần kinh quay do gián đoạn dẫn truyền thần kinh, nguyên nhân là chèn ép kéo dài ở cánh tay do tư thế ngủ không phù hợp.

Người đàn ông này được chỉ định điều trị bằng các phương pháp phục hồi chức năng chuyên sâu như điện xung kích thích cơ, sóng ngắn trị liệu, châm cứu và các bài tập vận động chuyên biệt cho tổn thương thần kinh quay.

Sau 2 ngày điều trị, sức cơ và chức năng bàn tay của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và tập phục hồi chức năng nhằm hạn chế nguy cơ tái phát và biến chứng lâu dài.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Bích, Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8, cho biết liệt thần kinh quay do chèn ép không phải là tình trạng hiếm gặp trong thực hành lâm sàng.

"Đáng lưu ý là tổn thương có thể xảy ra chỉ sau một thời gian ngắn chèn ép, như ngủ gật gối đầu lên tay, tỳ đè cánh tay khi làm việc hoặc ngủ sai tư thế. Người bệnh thường đến khám với dấu hiệu điển hình là bàn tay rũ xuống, không duỗi được cổ tay và các ngón tay, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và lao động", bác sĩ Bích nói.

Theo vị chuyên gia, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng bằng các phương pháp phục hồi chức năng, phần lớn bệnh nhân có khả năng hồi phục tốt. Ngược lại, việc chủ quan theo dõi tại nhà hoặc điều trị muộn có thể dẫn đến teo cơ, kéo dài thời gian hồi phục và để lại di chứng.

Các bác sĩ cảnh báo liệt thần kinh quay không được can thiệp kịp thời có thể gây giảm hoặc mất khả năng duỗi cổ tay, ngón tay, teo cơ cẳng tay và cánh tay, làm suy giảm sức lao động và chất lượng cuộc sống. Thời gian phục hồi trong những trường hợp này có thể kéo dài nhiều tháng.

Để phòng tránh nguy cơ tổn thương thần kinh do chèn ép, các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là dân văn phòng, cần tránh ngủ gật với tư thế đè ép tay, gối đầu lên cánh tay; thay đổi tư thế thường xuyên khi làm việc kéo dài.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như tê bì, yếu tay, không duỗi được cổ tay, người bệnh cần đi khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa, không nên chủ quan tự theo dõi hoặc điều trị tại nhà.