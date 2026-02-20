13 người nhập viện sau ăn trứng cá Rồng

Sau khi ăn trứng cá cảnh (cá Rồng), 13 người dân ở Thanh Hoá đã phải nhập đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc do nghi bị ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, nôn, đi ngoài.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 20/2 đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa về việc xác minh, điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm do ăn trứng cá.

Theo Cục An toàn thực phẩm, Cục đã nhận được thông tin tối ngày 19/2, trên địa bàn xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa xảy ra 13 trường hợp đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc do nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trứng cá cảnh (cá Rồng) với các triệu chứng đau bụng, nôn, đi ngoài.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẩn trương chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc tổ chức điều trị tích cực cho các bệnh nhân bị mắc ngộ độc thực phẩm, bảo đảm không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân;

Tiếp tục theo dõi sức khoẻ của các bệnh nhân, trong trường hợp cần thiết, cần kết nối hội chẩn liên viện, bệnh viện tuyến trên để nhận được sự hỗ trợ kịp thời

Cùng đó, chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm; theo dõi, giám sát diễn biến vụ ngộ độc thực phẩm để có thể phát hiện, hỗ trợ, và điều trị kịp thời cho những trường hợp bị ngộ độc tương tự có thể xảy ra;

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế Thanh Hoá chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục người dân về kiến thức, kỹ năng về an toàn thực phẩm đối với các thực phẩm truyền thống hoặc theo tập quán của địa phương, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm; Không ăn các loài động vật hoang dã, các loài thủy hải sản lạ mà không biết rõ cách chế biến hoặc nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm khi đưa sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường;

Tiếp tục và duy trì thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 1941/KH-BCĐTƯATTP ngày 23/12/2025 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân năm 2026;

Công văn số 656/BYT-ATTP ngày 01/02/2026 của Bộ Y tế về việc chủ động bảo đảm an toàn, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 848/BYT-ATTP ngày 09/02/2026 của Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố;

Công văn số 217/ATTP-NĐTT ngày 06/02/2026 của Cục An toàn thực phẩm về việc bảo đảm an toàn thực phẩm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết và lễ hội xuân 2026.

Báo cáo kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm và cập nhật diễn biến tình hình sức khoẻ của các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm về Cục An toàn thực phẩm theo quy định