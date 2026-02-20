Dấu hiệu cảnh báo bệnh gan giai đoạn đầu

Bệnh gan giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm với biểu hiện mơ hồ như mệt mỏi, chán ăn, đầy bụng. Nhận diện sớm các dấu hiệu này giúp ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Gan là cơ quan giữ vai trò trung tâm trong chuyển hóa và thải độc của cơ thể. Tuy nhiên, phần lớn bệnh lý về gan lại tiến triển âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Theo chuyên gia dinh dưỡng Hoàng Hà Linh, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, việc nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Chuyên gia dinh dưỡng Hoàng Hà Linh cho hay ở giai đoạn đầu, bệnh gan thường không có triệu chứng điển hình. Thay vào đó là những biểu hiện mơ hồ, dễ bị nhầm lẫn với rối loạn thông thường.

Phổ biến nhất là cảm giác mệt mỏi kéo dài, thiếu năng lượng, giảm tập trung dù người bệnh không làm việc quá sức. Tình trạng này thường bị quy cho áp lực công việc hoặc thiếu ngủ nên ít được chú ý.

Viêm gan B là bệnh có triệu chứng âm thầm. Ảnh: Freepik.

Bên cạnh đó, gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa và chuyển hóa chất béo. Khi chức năng gan suy giảm, người bệnh có thể xuất hiện cảm giác chán ăn, ăn không ngon miệng, đầy bụng, buồn nôn nhẹ hoặc rối loạn tiêu hóa thoáng qua. Do các triệu chứng không đặc hiệu, nhiều người chủ quan tự điều chỉnh chế độ ăn mà không đi khám.

Một dấu hiệu khác cần lưu ý là cảm giác đau âm ỉ hoặc tức nhẹ vùng hạ sườn phải, vị trí của gan. Cơn đau thường không dữ dội, xuất hiện rải rác nên dễ bị bỏ qua. Ngoài ra, nước tiểu sẫm màu hơn bình thường hoặc tình trạng ngứa da kéo dài không rõ nguyên nhân cũng có thể liên quan đến sự suy giảm chức năng gan, dù chưa xuất hiện các biểu hiện rõ ràng như vàng da, vàng mắt.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhấn mạnh viêm gan B là mối đe dọa lớn nhất hiện nay. Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia có tỷ lệ mắc cao nhất thế giới với khoảng 6,5 triệu người nhiễm.

Virus HBV tấn công tế bào gan, tích hợp vào DNA người bệnh, dễ dẫn đến xơ gan và ung thư gan. Giai đoạn đầu, người bệnh mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, sốt nhẹ, đau khớp và cơ, đau tức vùng bụng trên bên phải. Khi bệnh nặng hơn, người bệnh mới xuất hiện vàng da, vàng mắt, phân nhạt màu hoặc sưng phù chân bụng.

Theo chuyên gia Hoàng Hà Linh, ở giai đoạn sớm, nhiều tổn thương gan vẫn có khả năng hồi phục nếu được phát hiện và can thiệp kịp thời. Việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng và khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường chức năng gan. Khi các biểu hiện kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, người dân nên chủ động thăm khám để được tư vấn và kiểm tra, thay vì chờ đến khi triệu chứng trở nên rõ rệt.