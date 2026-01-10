4 dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư thực quản

Những dấu hiệu của ung thư thực quản như khó nuốt, sụt cân, khàn giọng, ho kéo dài, đau ngực dai dẳng có thể xuất hiện âm thầm nhưng lại là lời cảnh báo sớm.

Nuốt khó là dấu hiệu đặc trưng nhất của ung thư thực quản. Ảnh: Shutterstock.

Ung thư thực quản là căn bệnh nghiêm trọng ảnh hưởng đến thực quản, ống dẫn thức ăn từ họng đến dạ dày. Ung thư thực quản là loại ung thư phổ biến thứ 10 trên toàn thế giới và xảy ra thường xuyên hơn ở nam giới so với nữ giới.

Bệnh thường phát triển âm thầm - và các triệu chứng chỉ trở nên rõ rệt khi ung thư đã ở giai đoạn tiến triển. Nhận biết các dấu hiệu sớm có thể giúp chẩn đoán sớm và cuối cùng dẫn đến kết quả điều trị hiệu quả hơn. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo chính của ung thư thực quản mọi người không nên phớt lờ.

Khó nuốt

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, dấu hiệu sớm phổ biến nhất của ung thư thực quản là khó nuốt thức ăn hoặc chất lỏng. Triệu chứng này thường bắt đầu bằng cảm giác thức ăn bị mắc kẹt trong cổ họng hoặc ngực.

Điều này xảy ra do thực quản bị thu hẹp do khối u, khiến thức ăn khó đi qua. Khi việc nuốt trở nên khó khăn, người bệnh thường thay đổi chế độ ăn uống và thói quen ăn uống mà không nhận ra. Họ ăn từng miếng nhỏ hơn, nhai thức ăn cẩn thận và chậm hơn. Sau đó, họ có thể bắt đầu ăn những thức ăn mềm hơn, dễ đi qua thực quản hơn. Họ có thể tránh ăn bánh mì và thịt vì những loại thực phẩm này thường bị mắc kẹt.

Vấn đề nuốt thậm chí có thể trở nên nghiêm trọng đến mức một số người ngừng ăn thức ăn rắn hoàn toàn và chuyển sang chế độ ăn lỏng. Nếu ung thư tiếp tục phát triển, đến một lúc nào đó ngay cả chất lỏng cũng có thể khó nuốt. Để giúp thức ăn đi qua thực quản, cơ thể tiết ra nhiều nước bọt hơn. Điều này khiến một số người khạc ra nhiều chất nhầy đặc hoặc nước bọt.

Giảm cân không rõ nguyên nhân

Theo India Times, sụt cân đột ngột hoặc không nhận thức được có thể là dấu hiệu cảnh báo khác. Do khối u ở thực quản, lượng thức ăn nạp vào giảm đáng kể. Điều này xảy ra vì các vấn đề về nuốt khiến họ không ăn đủ để duy trì cân nặng.

Ngoài ra, ung thư thực quản có thể đòi hỏi nhiều năng lượng và chuyển hóa hơn từ cơ thể. Đôi khi bệnh nhân giảm cân đáng kể mà không có sự thay đổi về khẩu vị hoặc tập thể dục. Việc giảm cân quá mức này là dấu hiệu sớm nếu có bệnh lý tiềm ẩn nghiêm trọng - vì nó trùng hợp với khó nuốt hoặc các triệu chứng khác.

Sụt cân bất thường có thể là dấu hiệu sớm của ung thư. Ảnh: Rolling out.

Đau ngực dai dẳng

Với ung thư thực quản, nhiều bệnh nhân báo cáo có một số loại đau hoặc khó chịu ở ngực. Cảm giác có thể là nóng rát, tức ngực hoặc đau nhói, có thể trầm trọng hơn khi ăn hoặc nuốt. Mặc dù đau ngực thường gặp trong các trường hợp như ợ nóng hoặc trào ngược axit, nếu kéo dài hoặc trở nên tồi tệ hơn, đó là dấu hiệu đáng báo động.

Thực quản nằm phía sau xương ức; do đó, các khối u phát sinh ở đây có thể gây ra cảm giác tức ngực hoặc đau âm ỉ. Khó chịu ở ngực kéo dài và không thuyên giảm sau khi điều trị bằng các biện pháp thông thường cần được bác sĩ thăm khám.

Khàn giọng hoặc ho mạn tính

Đôi khi khàn giọng hoặc ho dai dẳng có thể do khối u ảnh hưởng đến các dây thần kinh xung quanh thanh quản. Điều này gây kích ứng cổ họng, dẫn đến thay đổi giọng nói hoặc tổn thương dây thần kinh, từ đó gây ra giọng nói khàn hoặc yếu. Hoặc nó có thể gây ra ho mạn tính không đáp ứng với các phương pháp điều trị ho thông thường.

Triệu chứng như vậy cũng có thể xảy ra trong các bệnh về phổi hoặc họng, nhưng nếu kèm theo bất kỳ triệu chứng nào nêu trên, bao gồm cả sụt cân không rõ nguyên nhân, cần được kiểm tra sớm.

Các triệu chứng khác của ung thư thực quản

Khi ung thư thực quản tiến triển nặng hơn, các triệu chứng có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Bạn có thể gặp phải những triệu chứng sau:

Khó nuốt nước bọt

Khàn giọng

Ho

Nôn mửa

Đau xương

Chảy máu vào thực quản, khiến phân chuyển sang màu đen và số lượng hồng cầu thấp, hay còn gọi là thiếu máu.

Mặc dù những triệu chứng này có thể do các vấn đề ít nghiêm trọng hơn gây ra, nếu kéo dài hoặc trở nên tồi tệ hơn, bạn nên đến gặp bác sĩ để được kiểm tra.