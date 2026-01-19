Người đàn ông có dấu hiệu suy thận nhiều năm nhưng không biết

Người đàn ông 60 tuổi bỏ qua cảnh báo suy thận từ 5 năm trước. Đến khi da xám sạm, nổi “mụn lạ", bác sĩ cho biết chức năng thận của ông đã suy giảm.

Nốt mụn urê trên da người bệnh thận. Ảnh: JAAD.

Theo China Times, cách đây 5 năm, khi nhập viện phẫu thuật viêm ruột thừa cấp, kết quả xét nghiệm máu cho thấy chức năng thận của người đàn ông đã có dấu hiệu bất thường. Khi đó, bác sĩ từng khuyến cáo người đàn ông nên đến khoa thận để kiểm tra chuyên sâu, song ông không để tâm.

Gần đây, bệnh nhân xuất hiện hàng loạt bất thường trên da. Da toàn thân chuyển màu xám sáp, mí mắt và hai chân phù rõ, chỉ va chạm nhẹ vào cạnh bàn cũng dễ bầm tím. Trên da người bệnh cũng nổi nhiều nốt giống mụn trứng cá, kèm theo cảm giác ngứa dữ dội đến mức gãi trầy xước da vẫn không thuyên giảm.

Ban đầu, người đàn ông cho rằng đây chỉ là bệnh da liễu nên đến khám tại khoa da liễu. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, ông được chuyển sang khoa thận. Kết quả xét nghiệm máu ngay trong ngày cho thấy chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng, rơi vào giai đoạn urê huyết.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, chuyên khoa Thận, Bệnh viện Quân y Trung Ương Đài Loan, cho biết các tổn thương da mà bệnh nhân gặp phải là biểu hiện của viêm nang lông xuyên thấu, còn gọi là “mụn urê”.

Thực chất, những nốt “mụn” này là biểu hiện của tình trạng viêm nang lông xuyên thấu, xảy ra khi các thành phần của da như collagen và sợi đàn hồi bị thoái hóa rồi xuyên qua lớp biểu bì. Đây là dấu hiệu cho thấy suy thận đã tiến triển nặng, thường gặp ở người mắc suy thận mạn, urê huyết hoặc đái tháo đường có biến chứng thận.

Khác với mụn da liễu thông thường, mụn urê rất khó cải thiện nếu chỉ điều trị ngoài da. Các loại thuốc bôi hay thuốc chống ngứa chỉ giúp giảm khó chịu tạm thời. Muốn các tổn thương da thuyên giảm, người bệnh cần được điều trị căn nguyên là suy thận, trong đó lọc máu là biện pháp quan trọng khi chức năng thận đã suy kiệt.

Sau hơn một tháng điều trị bằng lọc máu, tình trạng da của người đàn ông mới dần cải thiện. Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan trước các dấu hiệu bất thường trên da, đặc biệt khi kèm theo ngứa dữ dội, phù nề hoặc dễ bầm tím.

Với những người từng có cảnh báo về chức năng thận hoặc mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, việc đi khám sớm có thể giúp tránh bỏ lỡ giai đoạn điều trị quan trọng. Bên cạnh đó, kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, hạn chế ăn mặn, uống đủ nước, tránh lạm dụng thuốc giảm đau và các loại thuốc không rõ nguồn gốc cũng là những cách giúp giảm gánh nặng cho thận.