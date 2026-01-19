Phạt hơn 213 triệu đồng chủ cơ sở bánh mì gây ngộ độc ở Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Hồng chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân gây ra vụ ngộ độc hàng loạt khiến hơn 200 người nhập viện bị phạt với tổng số tiền hơn 213 triệu đồng.

Ngày 19/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết ông Nguyễn Ngọc Sâm - Phó chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng (56 tuổi, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân (số 280 Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành), do vi phạm nhiều quy định nghiêm trọng về an toàn thực phẩm, gây ngộ độc cho nhiều người.

Theo quyết định, ông Nguyễn Hồng đã thực hiện 7 hành vi vi phạm, gồm: không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; quy trình sản xuất thực phẩm không đảm bảo nguyên tắc một chiều; nơi sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm không cách biệt với các nguồn ô nhiễm.

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố nhưng không thực hiện tự công bố theo quy định; đặc biệt là sản xuất, kinh doanh thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các trường hợp nhập viện điều trị vì ngộ độc sau khi ăn bánh mì từ hệ thống Hồng Vân.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 15h ngày 11/12 – 8h ngày 13/12/2025, nhiều người dân mua và sử dụng bánh mì có nhân tại các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân (ở phường Cẩm Thành) và các địa bàn lân cận.

Đến chiều 11/12/2025, một số người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt cao, đau đầu, sau đó số ca có biểu hiện tương tự gia tăng và phải nhập viện cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cùng một số cơ sở y tế khác. Tổng cộng có 203 ca ngộ độc thực phẩm liên quan đến việc ăn bánh mì từ hệ thống Hồng Vân.

Đến ngày 13/12/2025, UBND phường Cẩm Thành phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, Công an tỉnh và Công an phường Cẩm Thành tiến hành kiểm tra, làm việc với ông Nguyễn Hồng.

Tại đây CDC tỉnh Quảng Ngãi đã lấy 17 mẫu thực phẩm tại các điểm kinh doanh và cơ sở sản xuất, cùng 8 mẫu bệnh phẩm, gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật, là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm.

Một cửa hàng bánh mì Hồng Vân trên đường Quang Trung (tỉnh Quảng Ngãi).

Căn cứ các báo cáo của Sở Y tế, kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ liên quan, ngày 10/1, UBND phường Cẩm Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hồng. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 213 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, UBND tỉnh còn đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm của cơ sở bánh mì Hồng Vân trong thời hạn 4 tháng. Đồng thời, buộc chủ cơ sở đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định; thu hồi, tiêu hủy toàn bộ thực phẩm vi phạm.

Ông Nguyễn Hồng còn phải chịu toàn bộ chi phí khám, điều trị và xử lý hậu quả đối với các nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm, thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.