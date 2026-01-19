6 nhóm người không nên uống cà phê sữa dù thích đến mấy

Sự kết hợp giữa cà phê và sữa tạo ra thức uống hấp dẫn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, đồ uống này lại gây ra tác dụng phụ với một số người.

Cà phê sữa rất ngon nhưng người bị huyết áp cao, tiểu đường, rối loạn tiêu hóa nên tránh uống. Ảnh: Freepik.

Uống cà phê mỗi ngày là thói quen phổ biến được ưa thích không chỉ với người Việt mà trên toàn thế giới. Do cà phê đen có vị đắng, nhiều người thích thêm sữa hoặc đường để ngon, ngọt hơn. Mặc dù cà phê sữa mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, một số người không nên tiêu thụ đồ uống này.

Lợi ích của cà phê sữa

Theo India Times, sữa có vị béo ngậy và sẽ làm cho cốc cà phê đặc và thơm hơn. Nó cũng làm nổi bật những hương vị khác trong cà phê mà bạn có thể không cảm nhận được khi uống cà phê đen. Nó làm cho cà phê trở nên êm dịu hơn và giảm bớt vị đắng, giúp thức uống thêm phần dễ chịu.

Cà phê là nguồn cung cấp polyphenol dồi dào. Đây là chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp loại bỏ độc tố và ngăn ngừa viêm nhiễm, từ đó nuôi dưỡng sức khỏe tổng thể. Trong khi đó, sữa lại giàu protein, canxi, khoáng chất. Việc bổ sung protein sữa làm tăng gấp đôi đặc tính chống viêm của cà phê.

Cà phê chứa caffeine, chất kích thích thần kinh tự nhiên, giúp tăng cường sự tỉnh táo và sự tập trung. Trong khi đó, sữa chứa protein và carbohydrate giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể. Sự gia tăng năng lượng này càng rõ rệt hơn khi kết hợp với caffeine từ cà phê.

Sự kết hợp này cũng giúp cải thiện chức năng nhận thức và trí nhớ, cho phép bạn tập trung vào công việc lâu hơn. Thưởng thức một lượng cà phê sữa thích hợp mỗi buổi sáng giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

Những người không nên uống cà phê sữa

Cà phê sữa là thức uống phổ biến, nhưng không phải ai cũng nên uống do tác động của caffeine và sữa lên cơ thể. Dưới đây là những nhóm người cần cân nhắc trước khi thưởng thức món đồ uống hấp dẫn này.

Người mắc tiểu đường

Theo Healthline, cà phê kết hợp với sữa chứa lượng đường và chất béo khá cao. Việc uống hàng ngày với nhiều đường hoặc sữa có thể làm tăng đường huyết, gây dao động insulin và thúc đẩy cơ thể tích trữ năng lượng dư thừa. Về lâu dài, thói quen uống quá ngọt mỗi sáng có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa, làm tăng cảm giác thèm ăn, tích mỡ và góp phần gây kháng insulin.

Người có vấn đề về tiêu hóa

Nồng độ axit của cà phê, kết hợp với các đặc tính kích thích của nó, có thể tác động tới hệ thống tiêu hóa nhạy cảm, dẫn đến các vấn đề tiềm ẩn bao gồm:

Tăng trào ngược axit hoặc ợ nóng

Tăng nặng các triệu chứng hội chứng ruột kích thích (IBS)

Tăng tần suất của chuyển động ruột

Độ axit cao trong cà phê kết hợp với lactose trong sữa có thể làm xáo trộn sự cân bằng vi khuẩn có lợi trong ruột. Điều này làm tăng nguy cơ đầy hơi, khó chịu và các vấn đề tiêu hóa. Đặc biệt, nếu uống lúc đói, thức uống này có thể tác động đến hệ tiêu hóa nhạy cảm, gây ra tình trạng ợ nóng, đầy hơi và khó tiêu suốt cả ngày.

Điều này càng đúng với những người bị viêm loét dạ dày, hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc trào ngược dạ dày thực quản (GERD).

Sữa có vị béo ngậy và làm cho cốc cà phê đặc và thơm hơn. Ảnh: Shutterstock.

Người không dung nạp lactose

Theo Eat This, không dung nạp lactose là tình trạng cơ thể không sản xuất đủ enzyme lactase để phân giải lactose, loại đường có trong sữa. Khi người bị không dung nạp lactose tiêu thụ sữa, họ thường gặp phải các triệu chứng như tiêu chảy, đầy hơi, đau bụng. Cà phê pha với sữa có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa nghiêm trọng cho những người mắc phải tình trạng này.

Người bị huyết áp cao

Theo Doctor Network, đối với một số người, các tác dụng kích thích của caffeine có thể gây khó chịu, bồn chồn. Tiêu thụ cà phê sữa quá mức làm trầm trọng thêm:

Cảm giác lo lắng và bồn chồn

Tim đập nhanh

Tăng huyết áp

Run rẩy hoặc hốt hoảng

Đối với người bị huyết áp cao, việc tiêu thụ đồ uống này gây căng thẳng cho tim mạch. Sữa đặc thường đi kèm với nhiều đường, tạo thêm áp lực lên hệ tuần hoàn và làm tình trạng huyết áp trở nên nghiêm trọng hơn.

Người có vấn đề về gan hoặc thận

Caffeine trong cà phê được chuyển hóa qua gan và bài tiết qua thận. Những người có vấn đề về gan hoặc thận có thể gặp khó khăn trong việc xử lý lượng caffeine dư thừa. Sữa cũng có thể chứa nhiều phospho, khoáng chất mà người bị suy thận cần hạn chế.

Người bị loãng xương

Caffeine trong cà phê có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi của cơ thể, làm giảm mật độ xương theo thời gian. Khi kết hợp với sữa, nguồn cung cấp canxi quan trọng, cà phê gây ra sự mất cân bằng, khiến cơ thể không hấp thụ canxi hiệu quả. Điều này đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi hoặc những người có nguy cơ loãng xương.