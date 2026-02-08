WHO xác nhận ca tử vong do virus Nipah

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa thông báo về một trường hợp tử vong do nhiễm virus Nipah tại miền Bắc Bangladesh.

Bệnh nhân nhiễm virus Nipah được chuyển vào khoa hồi sức tích cực (ICU) tại Ấn Độ trong đợt dịch năm 2024. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, bệnh nhân là một phụ nữ (khoảng 40-50 tuổi), bắt đầu xuất hiện các triệu chứng khởi phát vào ngày 21/1 vừa qua bao gồm sốt và đau đầu. Tình trạng bệnh nhanh chóng trở nặng với các biểu hiện tăng tiết nước bọt, mất phương hướng và co giật.

WHO cho biết bệnh nhân đã tử vong chỉ một tuần sau đó. Kết quả xét nghiệm sau khi qua đời một ngày xác nhận người này dương tính với virus Nipah.

Điều tra dịch tễ cho thấy bệnh nhân không có lịch sử di chuyển, du lịch nước ngoài nhưng từng uống nước chà là tươi. Mật cây chà là tươi (nhựa cây chưa qua chế biến) được xem là một nguồn lây nhiễm quen thuộc của loại virus này. Hiện tại, toàn bộ 35 người có tiếp xúc gần với nạn nhân đang được giám sát chặt chẽ và đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia châu Á đang thắt chặt kiểm soát y tế tại cửa khẩu sau khi ghi nhận các ca nhiễm tương tự tại Ấn Độ.

Trước loạt ca bệnh xuất hiện tại Tây Bengal (Ấn Độ) và Bangladesh, nhiều quốc gia bao gồm Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Pakistan đã ngay lập tức triển khai biện pháp kiểm tra thân nhiệt tại các sân bay quốc tế.

Tử lệ tử vong do nhiễm virus Nipah rất cao, dao động từ 40% đến 75%. Hiện vẫn chưa có vaccine hay thuốc đặc trị được cấp phép, việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ triệu chứng. Virus này lây truyền chủ yếu qua các sản phẩm thực phẩm (như trái cây, nhựa cây) bị nhiễm chất thải của loài dơi ăn quả. Dù khả năng lây từ người sang người không cao, mức độ tàn phá sức khỏe của nó khiến giới y tế luôn trong tình trạng báo động.

Mặc dù vậy, WHO nhận định rủi ro lây lan quốc tế hiện vẫn ở mức thấp và chưa đưa ra khuyến cáo hạn chế đi lại hay giao thương. Trong năm 2025, Bangladesh cũng từng ghi nhận 4 trường hợp tử vong do loại virus này.