Mẹ bầu nên khám thai lúc nào là tốt nhất trước khi nghỉ Tết?

Việc chọn thời điểm khám thai trước khi nghỉ Tết không chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ mà còn giúp an tâm đón năm mới. Vậy đâu là thời điểm mẹ bầu nên thăm khám trước Tết?

Khám thai vào giai đoạn cận Tết giúp mẹ chủ động kiểm soát các nguy cơ như động thai, tăng huyết áp hoặc chuyển dạ sớm do chế độ ăn uống và di chuyển thay đổi.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để bác sĩ đưa ra những tư vấn chuyên sâu về chế độ dinh dưỡng và vận động phù hợp, giúp mẹ bầu duy trì nền tảng sức khỏe ổn định trong suốt kỳ nghỉ dài. Một kết quả kiểm tra tốt vào thời điểm này sẽ giúp mẹ bầu và gia đình an tâm tận hưởng trọn vẹn không khí Tết bình an.

1. Tại sao mẹ bầu nên thăm khám trước kỳ nghỉ Tết?

Theo ThS.BS Lê Quang Dương - Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Bền vững (VietHealth), mang thai là hành trình đầy biến đổi, trong những ngày Tết với việc di chuyển nhiều, chế độ ăn uống thay đổi có thể tiềm ẩn những nguy cơ như động thai, cao huyết áp thai kỳ hoặc các dấu hiệu chuyển dạ sớm.

Thăm khám thai sản trước Tết giúp mẹ bầu:

Kiểm tra chỉ số sinh tồn: Đảm bảo nước ối, bánh nhau và nhịp tim thai ổn định.

Tầm soát nguy cơ: Đặc biệt là các mẹ bầu có nguy cơ dọa sảy thai hoặc nguy cơ sinh non.

Bác sĩ sẽ hướng dẫn cách ăn uống, vận động và các dấu hiệu cần đi cấp cứu ngay trong những ngày các phòng khám chuyên khoa đóng cửa.

2. Thời điểm tốt nhất để thăm khám thai sản trước khi nghỉ Tết

ThS.BS Lê Quang Dương cho biết sức khỏe thai sản không có khái niệm nghỉ lễ. Nhiều mẹ bầu có tâm lý đợi hết Tết mới đi khám, điều này rất nguy hiểm. Bác sĩ khuyên các mẹ bầu nên đi khám muộn nhất là 5 ngày trước khi chính thức nghỉ Tết.

Đặc biệt, với các thai phụ có dự kiến sinh vào tháng Giêng, việc thăm khám vào khoảng 23-25 tháng Chạp là bắt buộc để bác sĩ đánh giá tiên lượng cuộc sinh và hướng dẫn chọn bệnh viện trực cấp cứu phù hợp.

Dựa trên lịch nghỉ Tết truyền thống, các chuyên gia sản khoa khuyến cáo mẹ bầu nên sắp xếp lịch khám theo các mốc sau:

Thời điểm lý tưởng nhất: Từ ngày 20 đến 25 tháng Chạp. Đây là khoảng thời gian vừa đủ để mẹ bầu chuẩn bị cho kỳ nghỉ.

Đủ thời gian xét nghiệm: Nếu cần làm xét nghiệm máu, nước tiểu hoặc các xét nghiệm chuyên sâu, mẹ sẽ kịp nhận kết quả trước ngày 28 Tết.

Tránh quá tải: Sau ngày 25 Tết, lượng người về các bệnh viện phụ sản khám thường tăng đột biến do tâm lý tranh thủ, dễ dẫn đến việc chờ đợi mệt mỏi, không tốt cho sức khỏe mẹ bầu.

Kịp thời xử lý: Nếu phát hiện các dấu hiệu như thiếu máu, thiếu canxi hay dọa sinh non, bác sĩ có thể kê đơn hoặc thực hiện các can thiệp y tế kịp thời trước khi bệnh viện chuyển sang chế độ trực Tết.

Bác sĩ Lê Quang Dương cũng lưu ý thêm mẹ bầu nên hỏi bác sĩ về số điện thoại khẩn cấp hoặc danh sách các bệnh viện có khoa sản trực 24/7 trong suốt kỳ nghỉ.

Khám thai vào giai đoạn cận Tết giúp mẹ chủ động kiểm soát các nguy cơ thai kỳ.

3. Những danh mục khám thai mẹ bầu cần ưu tiên trước Tết

Tùy vào tuần thai, mẹ nên tập trung vào các hạng mục sau để kỳ nghỉ lễ được an tâm:

Siêu âm thai: Đánh giá vị trí rau thai, lượng nước ối và cân nặng thai nhi.

Đo huyết áp và kiểm tra đường huyết: Để phòng tránh tiền sản giật và đái tháo đường thai kỳ - những bệnh lý dễ bùng phát do chế độ ăn nhiều bánh chưng, đồ ngọt ngày Tết.

Kiểm tra cổ tử cung: Đặc biệt quan trọng với các mẹ có tiền sử sinh non hoặc đang ở tuần thai thứ 28-35.

Hỏi về cách di chuyển: Nếu mẹ có ý định về quê bằng máy bay hoặc ô tô đường dài, đây là lúc bác sĩ cấp giấy xác nhận sức khỏe trong trường hợp cần thiết và tư vấn tư thế ngồi an toàn, cách bảo vệ sức khỏe trong hành trình dài.

4. Sống khỏe cho mẹ bầu sau buổi khám trước Tết

ThS.BS Lê Quang Dương khuyên các mẹ bầu ngay sau khi nhận kết quả thăm khám tốt, mẹ bầu cần thực hiện chế độ chăm sóc sức khỏe trong suốt kỳ nghỉ:

Ăn uống có kiểm soát: Không nên ăn quá nhiều thực phẩm chứa nhiều muối (dưa hành) hay thực phẩm chế biến sẵn (giò chả, lạp xưởng). Hãy ưu tiên rau xanh và trái cây tươi để tránh táo bón thai kỳ.

Lắng nghe cơ thể: Nếu có dấu hiệu đau bụng từng cơn, ra máu hoặc ra nước âm đạo, cử động thai yếu, mẹ cần đến ngay khoa cấp cứu của bệnh viện gần nhất, không được chần chừ đợi qua dịp Tết.

Giữ tinh thần thoải mái: Đừng quá ham việc dọn dẹp nhà cửa. Hãy để người thân giúp đỡ và dành thời gian nghỉ ngơi, nghe nhạc, tận hưởng không khí xuân.