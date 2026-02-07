Thời điểm ăn cam tốt nhất

Thời điểm ăn cam có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dưỡng chất và mức độ dung nạp của hệ tiêu hóa, nhất là ở người có dạ dày nhạy cảm.

Cam là một trong những loại trái cây phổ biến, giàu vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa

Ăn cam giúp cung cấp carbohydrate tự nhiên, hỗ trợ bổ sung năng lượng nhanh chóng, đồng thời mang lại hàm lượng vitamin C dồi dào cho cơ thể. Một quả cam cỡ trung bình (khoảng 140 g) có thể cung cấp gần 83 mg vitamin C, tương đương khoảng 90 - 95% nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày đối với người trưởng thành.

Giá trị dinh dưỡng của quả cam

Vitamin C là chất chống oxy hóa tan trong nước, giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào trước tác động của ô nhiễm môi trường, tia cực tím và stress oxy hóa. Ngoài ra, vitamin C còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, hỗ trợ làm lành vết thương, duy trì làn da khỏe mạnh, tăng cường chức năng miễn dịch và cải thiện khả năng hấp thu sắt không heme từ thực phẩm thực vật.

Bên cạnh đó, cam còn cung cấp chất xơ, kali, folate và nhiều hợp chất thực vật có lợi, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa.

Thời điểm ăn cam phù hợp để hấp thu vitamin C tốt hơn

Để tối ưu lợi ích và hạn chế tác dụng không mong muốn, việc lựa chọn thời điểm ăn cam phù hợp là điều cần lưu ý.

Ăn cam cùng bữa ăn chính

Đối với những người có dạ dày nhạy cảm, việc ăn cam cùng bữa ăn cân đối giúp làm giảm tác động của tính acid lên niêm mạc dạ dày. Khi được kết hợp với các thực phẩm giàu protein, tinh bột hoặc chất béo lành mạnh, cam ít gây cảm giác cồn cào, nóng rát hoặc trào ngược hơn. Ví dụ, cam có thể được thêm vào salad, món cơm trộn hoặc ăn kèm bữa trưa.

Ăn cam giữa các bữa ăn

Cam là món ăn nhẹ lý tưởng giữa các bữa chính nhờ cung cấp năng lượng nhanh, chất xơ và vitamin C. Để ổn định đường huyết và kéo dài cảm giác no, nên kết hợp cam với nguồn protein hoặc chất béo tốt như sữa chua không đường, hạt hoặc các loại đậu. Cách kết hợp này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hạn chế tăng đường huyết đột ngột.

Ăn cam vào buổi sáng hoặc đầu ngày thường được dung nạp tốt hơn so với buổi tối.

Trước hoặc sau khi tập luyện

Nhờ chứa carbohydrate tự nhiên, cam có thể được sử dụng như bữa ăn nhẹ khoảng 20–30 phút trước khi tập luyện để bổ sung năng lượng. Sau vận động, cam giúp bù glycogen và cung cấp vitamin C hỗ trợ phục hồi. Tuy nhiên, những người dễ bị kích ứng dạ dày nên theo dõi khả năng dung nạp cá nhân.

Ăn cam vào buổi sáng hoặc đầu ngày

Ăn cam vào buổi sáng thường được dung nạp tốt hơn so với buổi tối, đặc biệt ở người có tiền sử trào ngược dạ dày - thực quản. Ăn cam quá gần giờ đi ngủ có thể làm tăng nguy cơ ợ nóng hoặc khó chịu vùng thượng vị.

Cần lưu ý gì khi ăn cam để tăng cường vitamin C và bảo vệ sức khỏe?

Để việc ăn cam mang lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe, cần lưu ý

Ăn cam hoặc uống nước cam tươi cùng thời điểm bổ sung sắt có thể mang lại lợi ích rõ rệt, đặc biệt với người thiếu máu do thiếu sắt.

Mặc dù nước cam cũng cung cấp vitamin C và một số vi chất tương tự cam tươi, tuy nhiên thường thiếu chất xơ và chứa lượng đường cao hơn. Việc uống nước cam dễ dẫn đến nạp nhiều năng lượng hơn so với ăn cả quả, đặc biệt nếu sử dụng nước cam đóng chai có thêm đường.

Ăn cam nguyên quả vẫn được khuyến nghị hơn cho sức khỏe lâu dài. Tuy vậy, nước cam 100% nguyên chất không thêm đường có thể hữu ích trong một số trường hợp như cần bổ sung năng lượng nhanh, hỗ trợ người chán ăn, đang hồi phục bệnh hoặc không thể nhai nuốt thực phẩm rắn.

Người trưởng thành nên tiêu thụ khoảng 2 khẩu phần trái cây mỗi ngày (khoảng 160g - 200g). Cam có thể được đưa vào chế độ ăn theo nhiều cách như ăn trực tiếp, thêm vào salad, cháo yến mạch, sữa chua, sinh tố, món trộn ngũ cốc hoặc dùng trong các món mặn để tạo hương vị tươi mát.

Mặc dù cam là thực phẩm lành mạnh, tuy nhiên cần thận trọng với một số trường hợp

Người bị trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày - tá tràng có thể gặp khó chịu khi ăn cam do tính a xít.

Người đang bị loét miệng hoặc viêm niêm mạc miệng nên hạn chế vì thực phẩm có tính acid có thể gây xót, đau.

Một số loại thuốc có khuyến cáo tránh dùng chung với trái cây hoặc nước ép họ cam quýt do nguy cơ tương tác thuốc. Người bệnh nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ.

Cam là nguồn vitamin C và chất chống oxy hóa quan trọng cho sức khỏe. Cơ thể có thể hấp thu vitamin C từ cam vào bất kỳ thời điểm nào, song ăn cam cùng bữa ăn, giữa các bữa hoặc vào đầu ngày thường mang lại lợi ích tốt hơn và hạn chế khó chịu tiêu hóa. Việc lựa chọn thời điểm ăn cam phù hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân sẽ giúp tối ưu hiệu quả dinh dưỡng và bảo vệ hệ tiêu hóa.