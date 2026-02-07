TPHCM chi trả 100% học phí cho bác sĩ nội trú

Theo chủ trương mới, TPHCM sẽ đầu tư toàn bộ kinh phí đào tạo cho bác sĩ nội trú, thay vì phải tự đóng học phí như trước.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM chia sẻ tại buổi lễ.

Tối 6/2, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã tổ chức buổi họp mặt, thăm hỏi, gửi lời tri ân và chúc mừng đội ngũ cán bộ ngành y tế TPHCM nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận và đánh giá cao việc ngành y tế TPHCM đã xây dựng được hệ thống chăm sóc sức khỏe bao phủ khép kín vòng đời con người, từ giai đoạn mang thai, sơ sinh, trẻ em, trưởng thành cho đến người cao tuổi.

Theo ông Lộc, TPHCM là một trong những địa phương triển khai nghiêm túc Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, thực hiện đạt 100% tại các cơ sở y tế công lập; hồ sơ bệnh án điện tử đã được liên thông với hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển nền y tế hiện đại, thông minh. Ngành y tế TPHCM đã và đang thể hiện rõ tinh thần dấn thân, phụng sự cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chủ trương xuyên suốt của thành phố là tăng cường độ bao phủ y tế toàn diện, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, ngành y tế gồm ba trụ cột chính đó là y tế dự phòng, y tế điều trị và y tế cung ứng. Thời gian qua, ngành y tế TPHCM đã có những bước phát triển rõ nét trên cả ba lĩnh vực.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chúc Tết đội ngũ cán bộ ngành y tế TPHCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc chia sẻ thêm, thời gian tới, thành phố định hướng phát triển hệ thống bệnh viện vệ tinh không chỉ để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, mà bệnh viện vệ tinh còn sẵn sàng chuyển đổi công năng khi xảy ra các tình huống thảm họa, dịch bệnh lớn. Đồng thời sắp các trạm y tế và trung tâm y tế gắn kết chặt chẽ với các bệnh viện lớn và bệnh viện tuyến cuối, để việc khám chữa bệnh, chuyển tuyến và hỗ trợ chuyên môn hiệu quả hơn.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa qua đã nhận được kết luận của Thường trực Thành ủy, trong đó cơ bản đồng ý với đề án đào tạo tài năng trẻ ngành y tế thông qua hình thức đào tạo bác sĩ nội trú.

Đây là đề án đã được ngành y tế thành phố xây dựng trong suốt một năm qua, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan và hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo kết luận của Thường trực Thành ủy, chủ trương triển khai đề án được thống nhất, đồng thời yêu cầu tiếp tục trình để ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp.

Trước đó, Thường trực Thành ủy đã đặt hàng ngành y tế xây dựng đề án đào tạo tài năng trẻ nhằm báo cáo lãnh đạo TPHCM, trong đó xác định đào tạo bác sĩ nội trú là hướng đi trọng tâm.

"Đây là lực lượng bác sĩ đã được tuyển chọn khắt khe, có năng lực chuyên môn cao, được đào tạo chuyên sâu và được kỳ vọng sẽ đảm nhiệm các kỹ thuật cao cũng như các vị trí lãnh đạo, quản lý y tế trong tương lai", PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM bày tỏ sự phấn khởi khi được biết, theo chủ trương mới, bác sĩ nội trú sẽ được TPHCM đầu tư toàn bộ kinh phí đào tạo, không phải tự đóng học phí như trước, đồng thời được hưởng thêm nhiều chế độ, chính sách ưu đãi khác.