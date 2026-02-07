Ngất xỉu khi đang học, bé gái ở TP.HCM rơi vào sốc tim, nguy kịch

Bất ngờ ngất xỉu khi đang học tại trường, bé gái nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc tim, rối loạn nhịp tim nặng do viêm cơ tim tối cấp và phải can thiệp ECMO để giành lại sự sống.

Bệnh nhi phải can thiệp ECMO vì viêm cơ tim tối cấp. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhi là bé V.T.N.Tr. được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch. Theo bệnh sử, cùng ngày nhập viện, khi đang học ở trường, trẻ đột ngột ngất xỉu kèm co giật. Trên đường được đưa đi cấp cứu, trẻ tiếp tục co giật thêm một lần.

Tại bệnh viện địa phương, trẻ lừ đừ, than mệt, nôn ói, đau đầu vùng trán, đau ngực, tay chân lạnh, huyết áp khó đo. Điện tâm đồ ghi nhận rối loạn nhịp tim với nhịp nhanh thất. Trẻ được đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc vận mạch adrenalin, dopamine và chuyển khẩn đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết khi tiếp nhận, bệnh nhi trong tình trạng lơ mơ, môi tái, chi lạnh, thời gian làm đầy mao mạch kéo dài 4 giây, huyết áp chỉ 60/40 mmHg, mạch quay khó bắt, nhịp tim không đều.

Siêu âm tim cho thấy phân suất tống máu (EF) giảm nặng, chỉ còn 26-28% so với mức bình thường 60-80%. Các xét nghiệm ghi nhận tổn thương cơ tim nghiêm trọng với troponin I tăng cao 1.840 pg/ml, CK-MB 196 đơn vị/L và lactat máu lên đến 11,5 mmol/L.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp, sốc tim và rối loạn nhịp tim nặng. Trẻ được hồi sức tích cực với thở máy và phối hợp nhiều thuốc vận mạch. Do tình trạng nhịp nhanh thất kéo dài, ê-kíp sử dụng thuốc chống loạn nhịp lidocain kết hợp amiodarone.

Trước diễn tiến suy tim và huyết động không ổn định, bệnh viện quyết định triển khai kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (V-A ECMO), đặt cannula động mạch và tĩnh mạch đùi để hỗ trợ tuần hoàn và chức năng tim.

Trong gần hai tuần điều trị, bệnh nhi được theo dõi sát các rối loạn nhịp, điều chỉnh điện giải, toan kiềm, truyền máu và tiểu cầu, chống đông hệ thống ECMO bằng heparin, dùng lợi tiểu giảm tải thất trái và kháng sinh điều trị bội nhiễm phổi.

Sau thời gian chạy ECMO, tim của trẻ dần hồi phục, rối loạn nhịp chuyển về nhịp xoang, phân suất tống máu cải thiện lên 47-52%. Huyết áp ổn định khi giảm hỗ trợ máy ECMO. Trẻ được cai ECMO, rút cannula mạch máu, sau đó cai máy thở, chuyển sang thở oxy và tự thở khí trời.

Hiện bệnh nhi tỉnh táo, nhịp tim ổn định, chức năng tim, gan và thận trở về bình thường, tiếp tục được theo dõi và điều trị phục hồi.

Từ trường hợp này, bác sĩ Tiến cảnh báo trong thời điểm giáp Tết, thời tiết lạnh và thất thường, các bệnh nhiễm siêu vi có thể biến chứng viêm cơ tim ở trẻ em và người lớn. Những triệu chứng ban đầu như sốt nhẹ, mệt mỏi, đau đầu, nôn ói, đau bụng dễ bị nhầm với bệnh lý tiêu hóa, nhưng có thể nhanh chóng chuyển nặng với biểu hiện xanh tái, tay chân lạnh, ngất xỉu, co giật hoặc đau ngực.

Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được thăm khám, chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời.