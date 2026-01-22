Người dân Greenland hoài nghi về thỏa thuận của ông Trump

Dù ông Trump nói đã đạt khuôn khổ thỏa thuận về Greenland, nhiều người dân địa phương tỏ ra nghi ngờ, cho rằng tương lai hòn đảo không thể được quyết định từ bên ngoài.

Người dân Greenland vẫn tỏ ra nghi ngờ sâu sắc trước tuyên bố của ông Trump rằng ông đã “giải quyết” các vấn đề liên quan đến hòn đảo và làm dịu căng thẳng với châu Âu. Ảnh: Reuters.

Ngày 21/1, sau một thời gian liên tục thúc đẩy ý định để Mỹ kiểm soát Greenland - lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch - Tổng thống Mỹ Trump thông báo đã đạt được một khuôn khổ thỏa thuận mà ông cho là “đáng hài lòng”. Tuy nhiên, tại Nuuk, thủ phủ của Greenland, tuyên bố này nhanh chóng vấp phải sự hoài nghi từ người dân địa phương.

“Tóm lại, ông Trump đang nói dối. Tôi không tin bất cứ điều gì ông ấy nói, và tôi nghĩ không chỉ riêng tôi có cảm giác đó”, kỹ thuật viên Mickel Nielsen, 47 tuổi, nói với AFP.

Một cư dân khác, ông Anak, 64 tuổi, thẳng thắn bày tỏ: “Tôi không tin Tổng thống Trump. Greenland là của người Greenland, không thuộc về bất kỳ ai khác”.

Chia sẻ quan điểm tương tự, bà Miki cho rằng những phát ngôn của ông Trump thiếu nhất quán. “Ông ấy có thể nói một điều, rồi chỉ vài phút sau lại phát biểu theo hướng hoàn toàn trái ngược”, bà nhận xét.

Tổng thống Trump cho biết những “kết quả tích cực” nói trên đạt được sau cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên tại Davos (Thụy Sĩ). Phía NATO cũng xác nhận ông Rutte đã có một cuộc trao đổi “rất hiệu quả” với Tổng thống Mỹ.

Tuy vậy, cả Nhà Trắng lẫn NATO đều không công bố chi tiết về khuôn khổ thỏa thuận, cũng như tránh đề cập việc liệu nội dung này có đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát Greenland - mục tiêu mà ông Trump từng nhiều lần công khai theo đuổi - hay không.

Ông Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên tại Davos ngày 21/1. Ảnh: Reuters.

Phản ứng trước thông tin này, bà Aaja Chemnitz, một trong hai nghị sĩ đại diện Greenland tại Quốc hội Đan Mạch, nhấn mạnh rằng NATO không có thẩm quyền đàm phán hay quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Greenland mà thiếu sự tham gia của chính người dân trên đảo.

“Không ai có quyền đưa ra quyết định về chúng tôi hay về Greenland khi chúng tôi không có mặt trong bàn đàm phán. Việc NATO can dự và đòi hỏi tiếng nói đối với Đan Mạch cũng như tài nguyên khoáng sản của Greenland là điều hoàn toàn phi lý”, bà Chemnitz khẳng định.

Đồng quan điểm, nghị sĩ Quốc hội Đan Mạch Sascha Faxe trong cuộc phỏng vấn với Sky News hôm 21/1 cho rằng thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được với NATO liên quan đến Greenland “không hề tồn tại”.

Theo bà Faxe, một thỏa thuận thực sự là điều không thể xảy ra nếu Greenland không tham gia đàm phán.

“Trước hết, không thể có bất kỳ thỏa thuận nào nếu Greenland không ngồi vào bàn thương lượng”, bà nhấn mạnh.

Bà Faxe cho rằng phía Greenland đã bày tỏ quan điểm dứt khoát rằng hòn đảo này không phải là đối tượng để mua bán hay đàm phán. “Greenland không để bán và họ cũng không tham gia bất kỳ cuộc thương lượng nào về chủ quyền hay an ninh của mình”, bà Faxe khẳng định.

Vì vậy, theo nghị sĩ Đan Mạch, những gì ông Trump đề cập không thể được coi là đàm phán thực chất. “Đó không phải là một cuộc thương lượng đúng nghĩa, mà chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông”, bà nói và kết luận: “Chắc chắn đó không phải là một thỏa thuận”.

Sau khi bước vào nhiệm kỳ hai, Tổng thống Trump đã thúc đẩy mạnh mẽ nỗ lực đưa Greenland vào tầm kiểm soát của Mỹ với lý do an ninh quốc gia, lập trường ngày càng cứng rắn này khiến quan hệ giữa Washington và các đồng minh châu Âu gia tăng căng thẳng.

Đáp lại, giới chức Đan Mạch nhiều lần khẳng định Greenland không phải là đối tượng để mua bán, đồng thời cho biết Mỹ hoàn toàn có thể mở rộng hiện diện quân sự tại đây theo hiệp ước quốc phòng song phương ký từ năm 1941.