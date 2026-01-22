Giới tỷ phú Mỹ e ngại tính bất thường của Tổng thống Trump

Bài phát biểu dài 70 phút của ông Trump tại Davos đã khiến giới lãnh đạo doanh nghiệp thế giới chú ý, với nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh Greenland, châu Âu và kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay với Giám đốc điều hành Apple Tim Cook trong buổi tiếp đón các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thường niên lần thứ 56, ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 21/1. Ảnh: Reuters.

Trong phát biểu hôm 21/1, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ không sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland, song cho biết Washington đang “tìm kiếm các cuộc đàm phán ngay lập tức” nhằm nối lại thảo luận về khả năng mua lại hòn đảo này. Những tuyên bố cứng rắn kéo dài của ông Trump với châu Âu xoay quanh Greenland đã chi phối chương trình nghị sự Davos năm nay.

Suốt 70 phút phát biểu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Tổng thống Mỹ. Hội trường Congress Hall chật kín các CEO tỷ phú như Tim Cook (Apple), Marc Benioff (Salesforce) cùng nhiều nguyên thủ quốc gia, tất cả đều chờ đợi thông điệp chính sách và định hướng chiến lược từ Nhà Trắng.

Phát biểu trên CNBC, ông Ken Griffin - CEO kiêm nhà sáng lập quỹ đầu tư Citadel - cho rằng ông Trump đã gửi đi “một thông điệp quan trọng dành cho châu Âu”, nhấn mạnh sự tụt hậu của kinh tế châu lục này so với Mỹ.

“Cam kết của người dân Mỹ trong việc bảo vệ đất nước là rất sâu sắc. Trong khi đó, các khảo sát cho thấy mức độ sẵn sàng của người dân châu Âu trong vấn đề này lại không tương xứng”, ông Griffin nói.

Ông Ken Griffin - CEO kiêm nhà sáng lập quỹ đầu tư Citadel - tại WEF 2026. Ảnh: Reuters.

Theo ông, một trong những lập luận then chốt của ông Trump liên quan đến Greenland là câu hỏi liệu châu Âu có thực sự sát cánh cùng Mỹ nếu xung đột lớn xảy ra hay không.

Tuy vậy, CEO Citadel cảnh báo rằng nếu Mỹ theo đuổi con đường này, các cuộc đàm phán cần được tiến hành thận trọng.

“Nhà đầu tư toàn cầu không muốn chứng kiến căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang như những gì đã diễn ra trong 12 tháng qua”, ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Peter Schiff, kinh tế trưởng của Euro Pacific Asset Management, nhận định rằng quyết định loại trừ phương án quân sự cho thấy “những cái đầu lạnh đã thắng thế tại Nhà Trắng”.

Tuy nhiên, Schiff cảnh báo rằng nếu Mỹ mua được Greenland, cái giá phải trả có thể rất đắt. Ông cũng tận dụng dịp này để đưa ra cảnh báo về nguy cơ bong bóng bất động sản tại Mỹ, cho rằng việc cố duy trì một bong bóng đã được thừa nhận chỉ khiến thiệt hại sau này nghiêm trọng hơn.

CEO Cloudflare, ông Matthew Prince, lại tập trung vào phong cách của Tổng thống Mỹ. Trên mạng xã hội X, ông nhận xét rằng khác với hai lần phát biểu trước tại Davos, lần này ông Trump không còn bám sát kịch bản soạn sẵn, cho thấy sự tự do và ngẫu hứng rõ rệt hơn.

Trong khi đó, ông Ken Moelis - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành ngân hàng đầu tư Moelis & Company - cho rằng bài phát biểu của ông Trump đã “đưa ra một lập luận rất thuyết phục” cho việc theo đuổi thỏa thuận Greenland.

“Có một sự thở phào rõ rệt khi ông Trump loại bỏ lựa chọn hành động quân sự. Với ông ấy, việc rút một phương án khỏi bàn đàm phán là điều hiếm thấy”, Moelis nói.

Ông thậm chí mô tả Greenland có thể là “thương vụ mua bán, sáp nhập lớn nhất trong lịch sử thế giới”, đồng thời chỉ trích chính sách năng lượng của châu Âu đã làm suy yếu vị thế kinh tế và toàn cầu của khu vực này.

Nhìn chung, bài phát biểu Davos của ông Trump đã tạo ra phản ứng đa chiều trong giới doanh nghiệp: từ sự đồng tình thận trọng, những cảnh báo rủi ro kinh tế, cho tới hoài nghi về chi phí và hệ lụy dài hạn. Điều đó cho thấy Greenland không chỉ là vấn đề địa chính trị, mà còn là phép thử lớn đối với niềm tin của giới đầu tư vào trật tự kinh tế toàn cầu.