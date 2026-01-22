Greenland khuyến nghị người dân tích trữ nhu yếu phẩm

Chính quyền Greenland phát hành cẩm nang ứng phó khẩn cấp, khuyến nghị mỗi hộ gia đình dự trữ nước, thực phẩm và vật dụng thiết yếu đủ dùng 5 ngày.

Greenland kêu gọi người dân chủ động dự trữ nhu yếu phẩm, nước uống và vật dụng sinh hoạt tối thiểu cho 5 ngày. Ảnh: Reuters.

Truyền thông địa phương ngày 21/1 cho biết chính quyền Greenland vừa công bố một cẩm nang hướng dẫn chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn cấp, trong đó khuyến nghị mỗi hộ gia đình chủ động dự trữ đủ nhu yếu phẩm dùng trong ít nhất 5 ngày, gồm nước uống, thực phẩm và các vật dụng vệ sinh thiết yếu, nhằm sẵn sàng trước những kịch bản khủng hoảng có thể xảy ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Peter Borg, người đứng đầu cơ quan phụ trách các lĩnh vực thủy sản, săn bắn, nông nghiệp và tự cung tự cấp của Greenland, cho biết cẩm nang đề xuất mỗi người nên chuẩn bị khoảng 3 lít nước mỗi ngày, lượng lương thực đủ dùng trong 5 ngày, cùng các vật dụng thiết yếu như giấy vệ sinh.

Ngoài các nhu yếu phẩm cơ bản, tài liệu này còn liệt kê “vũ khí săn bắn, đạn dược và dụng cụ đánh bắt cá” vào danh sách những vật dụng nên có. Theo ông Borg, khuyến nghị này không nhằm “gây hoang mang” trong xã hội, mà hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng tự bảo đảm an toàn và an ninh cho người dân.

Trao đổi với tờ Arctic Today, ông Borg nhấn mạnh đây là bước chuẩn bị mang tính phòng ngừa, giúp cộng đồng chủ động hơn trước những rủi ro bất ngờ, chứ không phải dấu hiệu của một mối đe dọa trước mắt.

Động thái của chính quyền Greenland được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị xoay quanh hòn đảo này đang gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua liên tục thúc đẩy ý tưởng sáp nhập Greenland, đồng thời đe dọa áp thuế đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu phản đối tham vọng kiểm soát vùng lãnh thổ chiến lược này của Washington.

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Những tranh cãi liên quan đến hòn đảo Bắc Cực này ngày càng nóng lên khi Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích Đan Mạch - một đồng minh NATO - vì cho rằng Copenhagen chưa làm tròn trách nhiệm bảo vệ Greenland.

Về phía mình, Đan Mạch và chính quyền Greenland nhiều lần khẳng định hòn đảo này “không phải để mua bán”, đồng thời kêu gọi Mỹ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.