Greenland khuyến nghị người dân tích trữ nhu yếu phẩm

  • Thứ năm, 22/1/2026 07:52 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Chính quyền Greenland phát hành cẩm nang ứng phó khẩn cấp, khuyến nghị mỗi hộ gia đình dự trữ nước, thực phẩm và vật dụng thiết yếu đủ dùng 5 ngày.

Greenland kêu gọi người dân chủ động dự trữ nhu yếu phẩm, nước uống và vật dụng sinh hoạt tối thiểu cho 5 ngày. Ảnh: Reuters.

Truyền thông địa phương ngày 21/1 cho biết chính quyền Greenland vừa công bố một cẩm nang hướng dẫn chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn cấp, trong đó khuyến nghị mỗi hộ gia đình chủ động dự trữ đủ nhu yếu phẩm dùng trong ít nhất 5 ngày, gồm nước uống, thực phẩm và các vật dụng vệ sinh thiết yếu, nhằm sẵn sàng trước những kịch bản khủng hoảng có thể xảy ra.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Peter Borg, người đứng đầu cơ quan phụ trách các lĩnh vực thủy sản, săn bắn, nông nghiệp và tự cung tự cấp của Greenland, cho biết cẩm nang đề xuất mỗi người nên chuẩn bị khoảng 3 lít nước mỗi ngày, lượng lương thực đủ dùng trong 5 ngày, cùng các vật dụng thiết yếu như giấy vệ sinh.

Ngoài các nhu yếu phẩm cơ bản, tài liệu này còn liệt kê “vũ khí săn bắn, đạn dược và dụng cụ đánh bắt cá” vào danh sách những vật dụng nên có. Theo ông Borg, khuyến nghị này không nhằm “gây hoang mang” trong xã hội, mà hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng tự bảo đảm an toàn và an ninh cho người dân.

Trao đổi với tờ Arctic Today, ông Borg nhấn mạnh đây là bước chuẩn bị mang tính phòng ngừa, giúp cộng đồng chủ động hơn trước những rủi ro bất ngờ, chứ không phải dấu hiệu của một mối đe dọa trước mắt.

Động thái của chính quyền Greenland được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị xoay quanh hòn đảo này đang gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua liên tục thúc đẩy ý tưởng sáp nhập Greenland, đồng thời đe dọa áp thuế đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu phản đối tham vọng kiểm soát vùng lãnh thổ chiến lược này của Washington.

Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Những tranh cãi liên quan đến hòn đảo Bắc Cực này ngày càng nóng lên khi Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích Đan Mạch - một đồng minh NATO - vì cho rằng Copenhagen chưa làm tròn trách nhiệm bảo vệ Greenland.

Về phía mình, Đan Mạch và chính quyền Greenland nhiều lần khẳng định hòn đảo này “không phải để mua bán”, đồng thời kêu gọi Mỹ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Đan Mạch phản ứng mạnh trước kêu gọi 'lập tức đàm phán' về Greenland

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen khẳng định Copenhagen “sẽ không nhượng bộ dù chỉ một inch” về chủ quyền, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi “đàm phán ngay lập tức” nhằm giành quyền kiểm soát Greenland.

2 giờ trước

Ông Trump bỏ lệnh áp thuế mới nhưng vẫn muốn giành Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo hủy bỏ kế hoạch áp thuế với 8 nước châu Âu, và cho biết NATO đã đồng ý về một "khung thỏa thuận" cho vấn đề Greenland ngay sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

2 giờ trước

Ông Trump tuyên bố sẽ không dùng vũ lực để chiếm Greenland

Tối 21/1 (giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có bài phát biểu với vai trò diễn giả chính tại phiên họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.

11 giờ trước

Phương Linh

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Con 'khat' Greenland cua ong Trump va the co Nga - Trung hinh anh

Cơn 'khát' Greenland của ông Trump và thế cờ Nga - Trung

3 giờ trước 05:18 22/1/2026

Bắc Cực từ một khu vực hợp tác đa phương nay trở thành tâm điểm của sự đối đầu chiến lược và những rủi ro sinh thái chực chờ. Cuộc đua giành quyền kiểm soát nơi đây đang nóng lên hơn bao giờ hết khi băng tan.

