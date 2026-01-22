Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận khung về Greenland, bỏ áp thuế

  • Thứ năm, 22/1/2026 05:50 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo hủy bỏ kế hoạch áp thuế với 8 nước châu Âu, và cho biết NATO đã đồng ý về một thỏa thuận khung cho vấn đề Greenland ngay sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Greenland anh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Thụy Sĩ) ngày 21/1. Ảnh: Reuters

"Tôi sẽ không áp đặt các mức thuế dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2”, ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ cho biết ông và ông Rutte đã hình thành một "thỏa thuận khung tương lai đối với Greenland và trên thực tế là toàn bộ khu vực Bắc Cực”. "Dựa trên sự thấu hiểu này, tôi sẽ không áp đặt các mức thuế vốn được lên lịch có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 tới", ông viết.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông và người đứng đầu NATO.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (Thụy Sĩ) ngày 21/1, ông Trump dường như đã loại trừ việc sử dụng vũ lực để giành lấy vùng lãnh thổ này. "Tôi không cần sử dụng vũ lực, tôi không muốn sử dụng vũ lực và tôi sẽ không sử dụng vũ lực. Tất cả những gì Mỹ yêu cầu chỉ là một nơi mang tên Greenland”.

Theo báo RT, Tổng thống Mỹ kêu gọi các nước châu Âu “đàm phán ngay lập tức” nhằm giành quyền kiểm soát Greenland. Ông nhắc lại rằng Washington sẽ giành Greenland từ tay Đan Mạch.

Phản bác lại vấn đề này, trước đó, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen kiên quyết bác bỏ yêu cầu "đàm phán ngay lập tức" của Tổng thống Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland. Ông nhấn mạnh Copenhagen "không nhượng bộ dù chỉ một inch" chủ quyền và từ chối mọi cuộc thương lượng vi phạm các nguyên tắc quốc tế nền tảng.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngay sau đó, ông Trump tiết lộ khung thỏa thuận về Greenland bao gồm quyền khai thác khoáng sản cho Mỹ và hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" (Golden Dome). Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống xác nhận các bên đang tiếp tục thảo luận chi tiết về việc triển khai lá chắn tên lửa này tại hòn đảo.

Ông Trump khẳng định thỏa thuận bao trùm cả an ninh lẫn khoáng sản chiến lược với hiệu lực "vô thời hạn". Điều này cho thấy tham vọng dài hạn của Mỹ trong việc củng cố sự hiện diện và kiểm soát tài nguyên tại vùng cực.

Thị trường chứng khoán đã tăng vọt sau thông báo này.

Trước đó, vào cuối tuần, ông Trump từng tuyên bố sẽ áp thuế lên Thụy Điển, Na Uy, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan nếu các nước này không đồng ý chuyển giao quyền kiểm soát Greenland cho Mỹ. Mức thuế dự kiến: 10% từ ngày 1/2 và tăng lên 25% vào tháng 6.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Minh Anh

Greenland Donald Trump Mỹ Pháp Đức wef davos mỹ Greenland Ông Trump áp thuế Davos 2026

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

My, Nga, Trung Quoc va van co vay Bac Cuc hinh anh

Mỹ, Nga, Trung Quốc và ván cờ vây Bắc Cực

12 giờ trước 05:18 22/1/2026

0

Bắc Cực từ một khu vực hợp tác đa phương nay trở thành tâm điểm của sự đối đầu chiến lược và những rủi ro sinh thái chực chờ. Cuộc đua giành quyền kiểm soát nơi đây đang nóng lên hơn bao giờ hết khi băng tan.

Tong thong My nghi ngo NATO hinh anh

Tổng thống Mỹ nghi ngờ NATO

13 giờ trước 04:11 22/1/2026

0

Quan hệ xuyên Đại Tây Dương trước bờ vực đổ vỡ do ông Trump hoài nghi NATO và đòi thâu tóm Greenland. Trước sức ép quân sự và thuế quan, châu Âu từ bỏ chính sách hòa hoãn để chuẩn bị cho cuộc đối đầu thương mại.

Canada dien tap gia dinh bi My xam luoc hinh anh

Canada diễn tập giả định bị Mỹ xâm lược

20 giờ trước 20:59 21/1/2026

0

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần gợi ý sáp nhập Canada vào Mỹ thành bang thứ 51 và thúc đẩy kế hoạch thâu tóm vùng lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý