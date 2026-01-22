Đan Mạch phản ứng mạnh trước kêu gọi 'lập tức đàm phán' về Greenland

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen khẳng định Copenhagen “sẽ không nhượng bộ dù chỉ một inch” về chủ quyền, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi “đàm phán ngay lập tức” nhằm giành quyền kiểm soát Greenland.

Phát biểu với báo chí ngày 21/1/2026, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen nhấn mạnh Copenhagen từ chối từ bỏ chủ quyền đối với Greenland, đồng thời khẳng định Đan Mạch “sẽ không nhượng bộ dù chỉ một inch” trong vấn đề chủ quyền quốc gia. Ảnh: TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 21/1, theo giờ địa phương, cho biết trong bài phát biểu dài cùng ngày tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thuỵ sĩ, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại rằng Washington sẽ giành Greenland từ tay Đan Mạch.

Gọi Greenland là “lãnh thổ của chúng ta”, nhà lãnh đạo Mỹ nói ông đang “tìm kiếm các cuộc đàm phán ngay lập tức để một lần nữa thảo luận về việc mua lại” hòn đảo này.

Phát biểu với báo chí ngay sau đó, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen nhấn mạnh Copenhagen từ chối từ bỏ chủ quyền đối với Greenland.

Ông Rasmussen nói: “Chúng tôi sẽ không bước vào các cuộc đàm phán dựa trên việc từ bỏ những nguyên tắc nền tảng. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Đan Mạch nhấn mạnh: “Chúng tôi đứng trên một nền tảng mà chính Mỹ đã góp phần lớn tạo dựng sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai”, đồng thời khẳng định Đan Mạch “sẽ không nhượng bộ dù chỉ một inch” trong vấn đề chủ quyền quốc gia.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới ở Bắc Cực hiện đã có khoảng 150 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Căn cứ Không gian Pituffik, trước đây gọi là Căn cứ Không quân Thule.

Theo Thỏa thuận Phòng thủ Greenland năm 1951, lực lượng Mỹ có thể tự do di chuyển trên lãnh thổ Greenland, và chính phủ Đan Mạch cũng hoan nghênh các đợt triển khai của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thường xuyên hơn tới khu vực này.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn khăng khăng đòi “quyền sở hữu” đối với vùng lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch, cho rằng “chỉ riêng Mỹ” mới có thể bảo vệ Greenland trước cái gọi là mối đe dọa từ Liên bang Nga và Trung Quốc.

Lập luận này đã bị Copenhagen, Moskva và Bắc Kinh bác bỏ.

Khi được một phóng viên thông báo rằng Ngoại trưởng Đan Mạch đã bác bỏ yêu cầu đàm phán, Tổng thống Trump đáp rằng “nếu ông ta muốn nói điều đó với tôi, ông ta sẽ nói thẳng với tôi”.

Trong bài phát biểu ở Davos, Tổng thống Trump nói ông sẽ không “dùng vũ lực” để giành Greenland, nhưng cảnh báo người Đan Mạch rằng họ “có một lựa chọn. Các bạn có thể nói có và chúng tôi sẽ rất cảm kích. Hoặc các bạn có thể nói không, và chúng tôi sẽ nhớ điều đó”.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, lãnh đạo Canada và NATO tuyên bố sẽ đặt ưu tiên bảo đảm an ninh khu vực Bắc Cực lên hàng đầu.

Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 21/1, Văn phòng Thủ tướng Canada cho biết Thủ tướng Mark Carney và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nhất trí rằng việc bảo đảm an ninh khu vực Bắc Cực là ưu tiên hàng đầu của liên minh quân sự này.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Canada nêu rõ: “Hôm nay, Thủ tướng Mark Carney đã có cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte... Hai nhà lãnh đạo đã công nhận những thách thức mà liên minh NATO đang phải đối mặt, đồng thời nhấn mạnh phản ứng đầu tiên trước thách thức đó phải là bảo đảm an ninh vùng Bắc Cực, bao gồm việc đẩy nhanh các khoản đầu tư mới vào sườn phía Tây Bắc của liên minh”.

Tại cuộc gặp, ông Carney cũng nhấn mạnh cam kết của Ottawa trong việc tăng gấp 4 lần chi tiêu quốc phòng trong vòng 10 năm tới nhằm đáp ứng các mục tiêu của NATO.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về vấn đề chủ quyền của Greenland, tiến trình giải quyết hòa bình tại Ukraine và các biện pháp hỗ trợ Kyiv, trên cơ sở kết quả cuộc họp của nhóm "Liên minh tự nguyện" vừa diễn ra tại Paris. Hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ.