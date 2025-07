Người dân có thể mua vé máy bay, thanh toán tiền điện, nước qua VNeID

Một số tính năng, tiện ích mới đã được thêm vào VNeID, nhằm hỗ trợ người dân giao dịch, làm thủ tục hành chính thuận tiện hơn.

Người dân có thể mua vé máy bay, thanh toán tiền điện, nước, tích hợp ví điện tử... qua ứng dụng VNeID. Ảnh: Xuân Sang.

Thời gian qua, việc tổ chức triển khai Đề án của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) đã góp phần quan trọng trong thực hiện các nội dung của chương trình chuyển đổi số TP.HCM.

Trong văn bản mới nhất, Công an TP.HCM - Cơ quan thường trực Đề án 06 TP.HCM cho biết Bộ Công an đã triển khai nhiều dịch vụ, tiện ích mới phục vụ người dân trên VNeID, bao gồm: Đăng ký cư trú; đề nghị cấp đổi, cấp lại Căn cước; đăng ký lý lịch tư pháp; tài khoản an sinh xã hội; sổ sức khỏe điện tử; kiến nghị, phản ánh về an ninh trật tự, bổ sung thông tin hotline; đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia và truy cập các ứng dụng của cơ quan Nhà nước qua phương thức SSO (single sign-on).

Ngoài ra, người dân có thể dùng VNeID để đăng ký chứng thư số công cộng; đăng ký chứng thư số, ký số qua cổng ký số tập trung; xác nhận chuyển quyền sở hữu xe; sử dụng thông tin cư trú, thông tin chứng nhận đăng ký kết hôn; xác nhận tình trạng hôn nhân.

Ứng dụng VNeID cũng tích hợp các dịch vụ tài chính, ngân hàng, ví điện tử; thanh toán điện nước, vé máy bay. Người dân có thể đặt vé, checkin trực tuyến qua VNeID với các hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airlines...

Các dịch vụ, tiện ích này giúp người dân thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuận lợi, dễ dàng hơn, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả việc triển khai các dịch vụ, tiện ích mới trên VNeID, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức và mang lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, Cơ quan thường trực Đề án 06 TP.HCM đề nghị các đơn vị niêm yết công khai các quy định về định danh và xác thực điện tử tại đơn vị, trụ sở tiếp công dân.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân cảnh giác với các phương thức thủ đoạn lừa đảo; trong đó có việc gọi điện thoại giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan Nhà nước... thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt cán bộ, chiến sĩ, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội và người dân chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất.

100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân viên tại đơn vị đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức 2; sử dụng VNeID thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Công an TP.HCM cũng đề xuất Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Liên đoàn Lao động TP, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ TP, Công đoàn TP tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ chức cơ sở Đảng, trong hệ thống Mặt trận, tổ chức thành viên và phối hợp cùng các đơn vị để vận động người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2; sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia thành phố để thực hiện đăng ký các thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, các đơn vị xây dựng các tổ xung kích, tình nguyện phối hợp với lực lượng chính quyền các cấp để hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID và thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.