Bộ Công an triển khai hơn 40 tiện ích trên VNeID

Bộ Công an đã triển khai 43 tiện ích trên VNeID phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Chiều 14/7, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an (C06) tổ chức lễ công bố các tiện ích cẩm nang trên VNeID, AI trên VNeID và một số nội dung học liệu trên nền tảng bình dân học vụ số - số liệu về giao thông và kỹ năng lái xe.

Đến nay, đã đưa 6 nhóm giấy tờ lên VNeID, gồm: 18,7 triệu Giấy phép lái xe điện tử; 7 triệu đăng ký xe; 25 triệu thẻ BHYT và sổ sức khỏe điện tử; trên 1 triệu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 581.793 phiếu Lý lịch tư pháp, phục vụ cắt giảm thành phần hồ sơ.

Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng C06, phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Xuân Phú.

Những tiện ích này giúp 2,5 triệu người dân được nhận chế độ an sinh xã hội qua tài khoản với số tiền trên 24.000 tỷ đồng ; 78% người dân được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội với số tiền trên 41.000 tỷ đồng qua tài khoản, tiết kiệm khoảng 51 tỷ đồng chi phí đi lại cho người dân, giảm bớt thời gian thực hiện chi trả của công chức trên địa bàn, đảm bảo công khai, minh bạch.

Thời gian qua, C06 đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện và đề xuất triển khai tiện ích "Góp ý sửa đổi nội dung Hiến pháp 2013" tích hợp trên ứng dụng VNeID với trên 20 triệu công dân tham gia góp ý.

Ngoài ra, C06 đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng cẩm nang trên VNeID có tích hợp trợ lý ảo AI với các nội dung cơ bản như: Tra cứu danh sách địa chỉ, trụ sở, công an xã, ủy ban xã, đảng ủy xã, hành chính công 1 cửa các cấp; Tra cứu danh mục thủ tục hành chính: cấp xã và cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ, quy trình thủ tục và hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính; Tra cứu đơn vị hành chính cũ - mới; Cẩm nang chính quyền cấp xã (do Bộ nội vụ xây dựng, ban hành nhằm cung cấp thông tin một cách hệ thống, đầy đủ và dễ tiếp cận cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và các văn bản pháp luật mới có liên quan); Danh mục phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực của các bộ, ngành đối với chính quyền địa phương cấp xã (do các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành).

Dù mới được triển khai trong thời gian ngắn, đến nay, cẩm nang đã có gần 68.000 lượt truy cập, sử dụng, mang lại các giá trị, tiện ích cho người dân, doanh nghiệp cơ quan Nhà nước, như: Tiết kiệm thời gian công sức đi lại, nắm được thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công; Tra cứu, hỗ trợ nhanh chóng các thông tin chính thống về sắp xếp đơn vị hành chính từ cơ quan Nhà nước; Giảm nguy cơ bị lừa đảo lợi dụng thông tin sắp xếp đơn vị hành chính mới chiếm đoạt tài sản; Tích hợp trợ lý ảo, hỏi đáp trả lời ngay về các vấn đề thủ tục hành chính, tách nhập địa chính 2 cấp.

Với các lợi ích mang lại mang lại như trên, khi triển khai dự kiến trong thời gian tới, C06 tiếp tục tham mưu, đề xuất báo cáo lãnh đạo Bộ hoàn thiện cẩm nang theo hướng: Cung cấp thông tin minh bạch về số điện thoại của cảnh sát khu vực, công an xã, số điện thoại của chủ tịch, bí thư, các bộ phận để tiếp nhận, phản ánh kịp thời; giúp phòng ngừa, giảm nguy cơ tội phạm; Hoàn thiện, mở rộng trợ lý ảo, cung cấp ngày càng nhiều tiện ích cho người dân như: tra cứu hồ sơ, thủ tục hành chính, đơn vị hành chính 2 cấp, tư vấn hỗ trợ người dân trong tiếp nhận xử lý các khiếu nại vướng mắc, tra cứu văn bản pháp luật,…; Tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh người dân trong thực hiện tố giác tội phạm trên VNeID.

Thời gian tới, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, C06 tiếp tục hoàn thiện và đưa tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, chủ động phối hợp với các bộ ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn sử dụng, các tài liệu cần tập huấn đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức.