Người có 2 nguồn thu nhập trở lên nộp quyết toán thuế ở đâu?

Từ ngày 14/2, người làm việc tại 2 nơi trở lên sẽ nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập cao nhất trong năm.

Làm việc tại từ hai nơi trở lên, người lao động sẽ không còn lúng túng khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ năm nay. Ảnh: Nam Khánh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 373/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 14/2, với nhiều điểm thay đổi liên quan đến khai thuế theo quý, quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thời hạn cơ quan thuế ra thông báo nộp tiền.

Không còn phải nộp thêm bảng tính nếu lỡ khai sai kỳ thuế

Một trong những thay đổi đáng chú ý là quy định về trường hợp người nộp thuế đã khai thuế theo quý nhưng sau đó phát hiện mình không đủ điều kiện để khai theo quý (mà phải khai theo tháng).

Nếu như trước đây, người nộp thuế không phải nộp lại hồ sơ khai theo tháng, nhưng phải nộp thêm bản xác định số thuế tăng thêm thì theo quy định mới, nếu rơi vào trường hợp này, người nộp thuế không phải nộp “Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm” so với số đã kê khai theo quý như trước đây.

Cùng với đó, người nộp thuế sẽ phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo. Đồng thời nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó và tính tiền chậm nộp (nếu có).

Đặc biệt là không bị xử phạt vi phạm hành chính vì chậm nộp hồ sơ khai thuế do thay đổi kỳ tính thuế. Quy định mới được đánh giá là rõ ràng và thuận tiện hơn, tránh phát sinh thêm thủ tục giấy tờ đối với người nộp thuế.

Cá nhân có nhiều nguồn lương: Nộp quyết toán thuế ở đâu?

Nghị định mới cũng sửa đổi quy định về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại từ hai nơi trở lên.

Theo đó cá nhân sẽ nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trả thu nhập lớn nhất trong năm.

Nếu có nhiều nguồn thu nhập lớn nhất bằng nhau, người nộp thuế được chọn một trong các cơ quan thuế quản lý các đơn vị đó để nộp hồ sơ.

Trường hợp nộp sai nơi quy định, cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ sẽ chủ động chuyển hồ sơ sang đúng cơ quan có thẩm quyền, thay vì yêu cầu người dân tự đi điều chỉnh như trước.

So với quy định cũ tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP, điểm mới quan trọng là đã có cơ chế chuyển hồ sơ giữa các cơ quan thuế, giúp giảm phiền hà cho người dân.

Rút ngắn thời gian thông báo nộp thuế mua bán nhà đất

Nghị định mới cũng quy định cụ thể thời hạn cơ quan thuế phải ban hành và gửi thông báo nộp thuế. Đáng chú ý, thời gian ra thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản; nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản và lệ phí trước bạ nhà, đất được rút ngắn từ 5 ngày xuống còn tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Đối với tiền sử dụng đất và tiền thuê đất sẽ là tối đa 7 ngày làm việc đối với tổ chức và tối đa 5 ngày làm việc đối với hộ gia đình, cá nhân. Ngoài ra, nếu cần điều chỉnh, bổ sung thông tin, cơ quan thuế và các cơ quan liên quan phải phản hồi trong thời hạn 5 ngày làm việc.

Việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ được kỳ vọng sẽ giúp người dân và doanh nghiệp hoàn tất thủ tục mua bán, sang tên nhà đất nhanh hơn, đồng thời phù hợp với các quy định mới tại Nghị định 103/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 291/2025/NĐ-CP).