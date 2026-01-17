Miễn thuế thu nhập 3 năm đầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Nghị định mới của Chính phủ vừa ban hành, các công ty nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi thành lập.

Theo quy định mới, doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi thành lập. Ảnh: Nam Khánh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm phát triển kinh tế tư nhân.

Một điểm đáng chú ý trong Nghị định là doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm, kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên được cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trước thời điểm Nghị quyết số 198 có hiệu lực, nếu doanh nghiệp vẫn còn thời gian được hưởng ưu đãi thì tiếp tục được áp dụng ưu đãi cho thời gian còn lại theo quy định.

Cần lưu ý, chính sách miễn thuế này không áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập do chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi chủ sở hữu hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Ngoài ra, chính sách cũng không áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập mới mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp không góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người góp vốn lớn nhất đã từng tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò tương tự tại doanh nghiệp khác đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa đủ 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.

Bên cạnh đó, công ty quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các văn bản hướng dẫn cũng được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị quyết số 198.

Thời gian miễn, giảm thuế đối với các đối tượng này được tính liên tục từ năm đầu tiên phát sinh thu nhập chịu thuế từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo. Trường hợp không phát sinh thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu, thì thời gian miễn, giảm thuế được tính từ năm thứ 4.

Doanh nghiệp có trách nhiệm hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo được hưởng ưu đãi thuế với thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh không được ưu đãi.

Trường hợp không hạch toán riêng được, phần thu nhập được ưu đãi thuế được xác định bằng tổng thu nhập chịu thuế nhân với tỷ lệ doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động được ưu đãi so với tổng doanh thu hoặc tổng chi phí được trừ trong kỳ tính thuế.

Nếu có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thể hạch toán riêng, thì khoản này được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động được ưu đãi thuế trên tổng doanh thu hoặc tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp trong kỳ.

Nghị định cũng quy định rõ trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp có đồng thời nhiều chính sách miễn, giảm thuế khác nhau, thì được lựa chọn chính sách có lợi nhất và phải thực hiện ổn định, không thay đổi trong suốt thời gian được miễn, giảm thuế.

Trường hợp trong kỳ tính thuế đầu tiên, doanh nghiệp có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn, giảm thuế dưới 12 tháng, thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng miễn, giảm thuế ngay trong kỳ đầu tiên hoặc đăng ký với cơ quan thuế để bắt đầu hưởng ưu đãi từ kỳ tính thuế tiếp theo.

Nghị định ký và đã có hiệu lực từ ngày 15/1.