Người bùng nổ nhất concert Anh trai 'say hi' không phải HIEUTHUHAI

Ở đêm nhạc 2 của Anh trai "say hi", Rhyder mới là người chứng minh bản thân hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao nhạc pop trong tương lai.

Cuối tuần qua, đêm thứ 2 của Anh trai “say hi” concert diễn ra tại TP.HCM. Ước tính có khoảng 15.000 khán giả tham dự.

Sau mọi ồn ào, Negav chính thức rút khỏi concert 2, vị trí của nam nghệ sĩ trong các ca khúc cũng được bỏ trống. Dẫu vậy, không dưới một lần cái tên Negav được khán giả hô vang, các anh trai khác cũng thể hiện sự tiếc nuối khi đêm diễn thiếu đi một người đồng đội.

Đến hơn 19h30, khi hàng vạn khán giả đã phủ kín các khán đài lẫn khu vực vé đứng, sân khấu của Anh trai “say hi” concert vẫn tối đèn. Những sự cố về điện khiến chương trình diễn ra muộn hơn 30 phút so với dự kiến ban đầu.

Sức hút của hàng loạt bản hit

Đúng 20h30, tiết mục mở màn của đêm diễn mới chính thức được vang lên. Anh trai “say hi” concert bắt đầu với Anh trai nước Việt, một ca khúc nhạc điện tử với phần lời mang âm hưởng dân tộc.

Cách mở đầu này, kết hợp với những phát biểu của MC Trấn Thành, cho thấy ê-kíp Anh trai “say hi” tham vọng để đêm concert 2 trở thành lời khẳng định cho vị thế của họ trên thị trường giải trí hiện tại.

Dẫu vậy, mọi thứ đã không bùng nổ đúng như mong đợi. Anh trai nước Việt, với việc là một trong những bài hát ít nổi tiếng nhất của chương trình, rõ ràng chưa đủ sức thổi lại năng lượng cho khán giả sau khoảng thời gian trống kéo dài.

Tuy nhiên, khi Bảnh và Like the star - hai trong số những hit của chương trình, được vang lên với những bản phối hoàn toàn mới, sân khấu đã lập tức bùng nổ trở lại.

Hình ảnh Isaac trong Anh trai “say hi” concert 2.

Cách hai ca khúc trên nhanh chóng làm nóng bầu không gian biểu diễn rộng hàng chục ngàn mét vuông cũng nói lên phần nào "cơn sốt" âm nhạc Anh trai "say hi" những tháng vừa qua. Rõ ràng, hiếm có chương trình nào sản sinh ra cùng lúc nhiều idol như Anh trai “say hi”, và cũng hiếm có show âm nhạc nào cho ra lò nhiều hit trong thời gian ngắn như vậy. Từ đó, điểm “ăn tiền” của đêm concert nằm ở việc hàng loạt ca khúc từng viral trên mạng xã hội cùng lúc được tái hiện trên sân khấu.

Tình đầu quá chén, Catch me if you can, Hào quang, Ngáo ngơ - những bài hát từng chễm chệ top 1 trending YouTube thay nhau xuất hiện.

Về tổng thể, âm nhạc trong đêm concert chủ yếu mang các thể loại dễ chinh phục đại chúng như pop, rap, nhạc điện tử và đâu đó là house, với cách phối khí đơn giản, chú trọng vào phần giai điệu và các đoạn điệp khúc bắt tai. Những điểm này vốn đã là đặc trưng của show Anh trai “say hi”, và đêm concert 2 về cơ bản cũng không mấy khác biệt.

Trong chương trình, những bản phối mang âm hưởng nhẹ nhàng, lắng đọng chiếm số ít và được xen kẽ giữa hàng loạt ca khúc sôi động, có tiết tấu dồn dập. Song, chính những mảnh ghép ít ỏi ấy lại trở thành điểm đáng nhớ của đêm diễn. Catch me if you can phiên bản rock ballad, Tình đầu quá chén được phối ballad hay Love sand mang màu sắc R&B đều để lại ít nhiều dấu ấn riêng.

Gương mặt nổi bật nhất đêm concert vừa qua có lẽ là Isaac. Nam nghệ sĩ từng trả lời Tri Thức - Znews rằng bản thân tham gia chương trình không phải để được công nhận, song khi bước lên sân khấu, nơi anh đã tung hoành cùng 365 hàng chục năm về trước, đẳng cấp của nam nghệ sĩ là điều không để bàn cãi.

Isaac, với kinh nghiệm dày dặn của mình, liên tục đảm nhận tốt vai trò center trong hầu hết tiết mục anh góp mặt. Từ Walk, Ngân nga, Hit “drama”, tất thảy đều cho thấy dấu ấn đậm nét của nam nghệ sĩ.

Nhiều hit chưa diễn trong concert 1 đã được diễn trong concert 2, Đầu đội sừng là ví dụ.

Rhyder cũng là một cái tên nổi bật khác. Với bộ kỹ năng toàn diện từ hát, nhảy, chơi nhạc cụ và sáng tác, cựu quán quân The voice kid trên sân khấu Anh trai "say hi" concert, đã chứng minh bản thân hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao nhạc pop trong tương lai.

Nhìn chung, dẫu âm nhạc của Anh trai “say hi” concert 2 chưa đem đến quá nhiều sự khác biệt, song nhờ việc tập trung tạo ra những bản phối dễ nghe, những giai điệu nịnh tai, phù hợp thị hiếu đại chúng, đêm concert đã tương đối thành công trong việc chiều lòng các fan của chương trình Anh trai “say hi”. Sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả chính là thành công lớn nhất của đêm diễn.

Chưa thực sự bùng nổ so với concert 1

Một điểm đáng chú ý trong concert là phần lớn các bài hát, đặc biệt là các tiết mục nặng tính performance, đều có playback (hát đè lên nền nhạc thu sẵn).

Thực chất, việc sử dụng playback trong nhiều tình huống vẫn được chấp nhận, như khi trình diễn với vũ đạo phức tạp hoặc ở những sự kiện có quy mô lớn, và Anh trai “say hi” là một concert có tính chất tương tự.

Song, cách Anh trai “say hi” concert sử dụng playback đôi khi ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả. Trong hầu hết phần trình diễn sôi động, playback thường quá to, lấn át giọng thật của nghệ sĩ. Đơn cử như trong Bảnh, Like the Star, Ngáo Ngơ, Sao Hạng A...

Thực chất, với Walk - một trong những tiết mục sôi động hiếm hoi mà phần playback không đè hết giọng của nghệ sĩ, dễ thấy dù trải nghiệm nghe chưa thật sự tròn trịa, song không khí mà tiết mục mang lại là tốt bậc nhất đêm diễn.

Thêm vào đó, hai điểm nhấn khác của đêm concert cũng đến từ những màn hát live. Một là đoạn climax lên high-note đầy cảm xúc của Myra Trần, còn lại là phần điệp khúc Kim phút kim giờ của Isaac. Song, bấy nhiêu đó là quá ít ỏi với một concert kéo dài gần 4 tiếng.

Sân khấu hình chữ T cho thấy sự hiệu quả trong concert.

Nhìn chung, nếu khán giả là fan của các anh trai thì Anh trai "say hi" concert vừa qua là một buổi trình diễn khá trọn vẹn, khi người hâm mộ được chứng kiến hàng loạt bản hit của chương trình trên sân khấu. Thêm vào đó, các tiết mục fanchant cũng khá thú vị và cảm xúc. Ngược lại, sẽ dễ thất vọng nếu như đến chương trình và mong đợi một buổi concert bùng nổ, thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn.