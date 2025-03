Hoa hậu 26 tuổi tấn công nhân viên bảo vệ

Theo Daily Mail, Lucy Thomson (26 tuổi) bị tước danh hiệu Hoa hậu Scotland 2022 vì tấn công hai nhân viên bảo vệ. Tháng 6/2023, cô đã cắn hai nhân viên bảo vệ, đồng thời có lời nói phân biệt chủng tộc với một người khác trong trận đấu bóng bầu dục diễn ra trên sân vận động Peffermill, Edinburgh.Thời điểm đó, Lucy Thomson có biểu hiện say xỉn.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc tại sự kiện cho thấy Lucy Thomson cùng em gái bị yêu cầu rời khỏi sân. Trên đường đi, cô xảy ra xô xát với một số nhân viên bảo vệ. Chưa kể, cô liên tục khoe khoang về bản thân giàu có: "Anh có biết tôi là ai không?".

Tại tòa, Andrew Okpaje, một nhân viên bảo vệ bị Lucy Thomson cắn kể lại tình huống trên sân. Cô bắt đầu chống trả hung hăng sau khi bị yêu cầu rời đi.

"Chúng tôi cố gắng đưa họ đi nhẹ nhàng nhất có thể và khi tôi giơ cánh tay lên, cô ấy đã cắn tôi, để lại một vết hằn trên tay. Tôi quá bất ngờ và cô ấy tiếp tục lăng mạ tôi bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc", Okpaje nói.

Dẫu vậy, Lucy Thomson phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định cô chỉ uống gần 3 ly rượu và phản ứng với mục đích tự vệ. Cô tiết lộ lý do dẫn đến sự việc là do nhân viên bảo vệ hành xử không đúng với em gái.

Cảnh sát trưởng Derek O'Carroll bác bỏ lý do cô đưa ra, đồng thời cho rằng hành động của Lucy Thomson là không thể chấp nhận được.

Khép lại phiên tòa, Lucy Thomson bị kết tội tấn công hai người bảo vệ và có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Andrew Okpaje. Theo đó, cô bị phạt 790 bảng Anh. Sau đó, ban tổ chức cuộc thi xác nhận đã tước danh hiệu Hoa hậu Scotland 2022 của Lucy Thomson. Ngoài ra, cô đã chuyển trang cá nhân sang chế độ riêng tư.

