Thấy gì ở concert ngốn hàng chục tỷ của Anh trai vượt ngàn chông gai?

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai được đánh giá là đầu tư lớn từ concept sân khấu, âm nhạc đến trình diễn.





Khi các anh tài 'cởi áo'

Tối 19/10, concert Anh trai vượt ngàn chông gai được tổ chức ở TP.HCM, thu hút khoảng 20.000 khán giả đến thưởng thức. Dàn anh tài thể hiện lại các tiết mục ở xuyên suốt 5 công diễn của chương trình. Trong đó, Let Me Feel Your Love Tonight, mash-up Vợ người ta & Chuyện ba người, mash-up Lột xác & Chuyện nhỏ, Nước hoa, Quá là trôi, Bay... gây bùng nổ với giai điệu được biến tấu sôi động, hiện đại, tinh thần tràn đầy năng lượng cùng vũ đạo nhuần nhuyễn. Dù phải thay đồ và chạy sân khấu lên tục, các nghệ sĩ vẫn giữ được cột hơi tốt khi hát live rõ, điều này càng làm gia tăng sức nóng cho chương trình. Các thành viên nhà Chín Muồi gồm Kay Trần, Liên Bỉnh Phát, Thiên Minh, BB Trần, S.T Sơn Thạch xuất hiện với trang phục ướt át, cởi áo khiến người xem không ngừng hú hét. Quốc Thiên cũng có màn khoe cơ bắp săn chắc và quăng áo tặng khán giả, hay khoảnh khắc Tuấn Hưng mặc áo tank-top, nhảy sexy khoe hình xăm là điểm nhấn. Anh còn kết hợp Strong Trọng Hiếu, "đốt cháy" sân khấu với ca khúc Là anh đó. Bỏ qua sự cố micro ở một vài tiết mục, hiệu ứng đèn LED và khâu dàn dựng có đầu tư đã chiêu đãi khán giả những khoảnh khắc mãn nhãn.

Khoảnh khắc lắng đọng

Điều mà concert làm được là lồng ghép và lan tỏa yếu tố truyền thông, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc qua Trống cơm (nhà Sao Sáng), Dạ cổ hoài lang (nhà Mứt Gừng), Đào liễu (nhà Trẻ) hay Chiếc khăn Piêu (nhà Cá Lớn). Trong đó, khoảnh khắc Soobin Hoàng Sơn gảy đàn bầu kết hợp nghệ sĩ múa cờ hội ở bài Trống cơm nhận được tràng cổ vũ nồng nhiệt. NSND Tự Long - thành viên nhà Sao Sáng - sau đó bày tỏ: "Đừng nói giới trẻ hôm nay không yêu truyền thống, không yêu dân tộc. Họ yêu nhiều lắm, họ cũng yêu mãnh liệt lắm. Họ biết tiếp nhận, hòa nhập không hòa tan các giá trị tinh hoa dân tộc khác và họ đưa nét đẹp của dân tộc Việt Nam ra thế giới". Kể cả ở phần giao lưu với nhau, Tự Long hát tặng mọi người bài chầu văn, còn Thanh Duy gây sốt khi thể hiện trích đoạn cải lương Chuyện tình Lan và Điệp. Trong concert còn có những phút giây lắng đọng cảm xúc với If, Thu hoài, Lặng, Bao tiền một mớ bình yên. Trên mạng xã hội, nhiều người dành lời khen cho sự lăn xả của 32 anh tài. Chỉ trong khoảng 4 tiếng đồng hồ, họ phải liên tục thay đổi vũ đạo, đu người lên cao, sử dụng đạo cụ nặng để phục vụ cho tiết mục. Các anh tài cũng nhiệt tình giao lưu, đi xuống khu vực sân khấu để chụp ảnh với khán giả.

Nhóm LUNAS, Hồ Ngọc Hà nhảy sexy trước 20.000 khán giả

Tiếp thêm lửa cho 32 anh tài là sự xuất hiện của nhóm LUNAS từ chương trình Chị đẹp mùa 1. Các chị đẹp Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc, Huyền Baby và Khổng Tú Quỳnh thể hiện vũ đạo quyến rũ trên nền nhạc âm hưởng trap, pha lẫn EDM của 2 ca khúc Moonlight và Hoa xương rồng. Khách mời tiếp theo là Hồ Ngọc Hà với Hừng đông và Cô đơn trên sofa. Nữ ca sĩ mặc bộ bra-top phối quần siêu ngắn được layer cùng quần tam giác bên ngoài, điểm nhấn là thắt nơ to bản. Trong nhiều khoảnh khắc, cô vấp tranh luận trang phục hơi nhạy cảm. Tuy nhiên, bản lĩnh sân khấu của Hồ Ngọc Hà là điều không thể phủ nhận. Concert Anh trai vượt ngàn chông gai khép lại với tiết mục Khiến nó ngầu. Nhưng theo các anh tài, đây chưa phải là lời chào tạm biệt vì họ sẽ còn gặp lại khán giả ở concert tiếp theo được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12.