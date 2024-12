Hoàng Thùy giải trình

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết trong buổi làm việc, Hoàng Thùy giải thích Thanh Hằng không liên quan đến các bài đăng tố cáo của cô.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã có công văn phản hồi đơn đề nghị của Thanh Hằng về việc xử lý thông tin sai sự thật trên trang Facebook của người mẫu Hoàng Thùy.

Theo đó, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết đã có buổi làm việc với Hoàng Thùy. Tại đây, người mẫu giải trình về sự việc. Hoàng Thùy cho biết Thanh Hằng không phải đối tượng cô muốn nhắc đến trong các bài đăng tố cáo bị chèn ép trong nghề.

Cụ thể, Hoàng Thùy giải thích việc nhắc đến biểu tượng rắn hay tên phim Chị chị em em, Mỹ nhân kế trong các bài đăng Facebook là để kể chuyện.

Vào tháng 7, Thanh Hằng gửi đơn lên Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, đề nghị xử lý thông tin sai sự thật trên tài khoản Facebook "Hoàng Thùy".

Trong đơn gửi cơ quan chức năng, người mẫu cho biết từ ngày 11/7 đến 16/7, tài khoản Facebook "Hoàng Thùy" với hơn 311.000 người theo dõi thuộc sở hữu của Á hậu Hoàng Thùy liên tục đăng các bài viết liên quan đến việc bị từ chối làm giám khảo Miss Universe Vietnam 2024. Trong đó, ngày 16/7, Hoàng Thùy đăng phần nội dung tin nhắn (chưa được xác minh) nhắc đến Thanh Hằng là: "Thanh Hang doesn't want..." (tạm dịch: Thanh Hằng không muốn - PV).

Theo Thanh Hằng, các bài đăng này liên tục sử dụng các từ ám chỉ, cũng như nhắc trực tiếp tên cô là người có liên quan.

"Tất cả bài viết, hình ảnh Hoàng Thùy đăng trên mạng xã hội đều có tính toán, chủ đích, bất chấp việc các hình ảnh, thông tin này đều là bịa đặt, cố tình cắt ghép và không có tính xác thực. Hệ quả xảy đến là có nhiều thành phần quá khích đã tấn công, bạo lực mạng với tôi", phía Thanh Hằng cho biết.

Vụ việc giữa Hoàng Thùy - Thanh Hằng - Dược sĩ Tiến trở thành tâm điểm truyền thông vào giữa tháng 7. Vào tối 16/7, Hoàng Thùy có bài đăng đề cập đến "nhân vật bí ẩn" đã tác động vào ê-kíp MUVN năm nay khiến cô không thể góp mặt trong vai trò giám khảo. Trong một đoạn tin nhắn (giấu tên người gửi), công khai nội dung nhắc đến Thanh Hằng: "Thanh Hang doesn't want" (tạm dịch: Thanh Hằng không muốn).

Một ngày sau, Thanh Hằng đăng tải bức ảnh selfie cùng bó hoa (được tặng từ ông Valentin Trần, chủ tịch Miss Universe Vietnam) kèm dòng chữ "Mr. V really wants you" (Tạm dịch: Mr. V thực sự cần bạn).

"Cảm ơn chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024. Anh quậy quá", người mẫu chia sẻ thêm. Động thái này của Thanh Hằng được cho là để đáp trả Hoàng Thùy sau ồn ào.