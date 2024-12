Chuyện khó tin tại thị trường nhạc Việt 2024

Cơn sốt game show, đặc biệt là chương trình Anh trai, làm đảo lộn cục diện thị trường trong năm 2024. Cũng từ đó, sức nóng của concert nhạc Việt được hồi sinh.

Trong năm 2024, Sơn Tùng tái xuất đường đua và ngay lập tức trở lại vị thế ngôi sao hàng đầu trên đường đua Vpop.

Từ game show Anh trai "say hi", một loạt gương mặt mới trỗi dậy. Trong đó, Hieuthuhai có cú bứt phá mạnh mẽ để đưa tên tuổi vào hàng ngũ ngôi sao hàng đầu của nhạc Việt. Những concert của Anh trai "say hi", Anh trai vượt ngàn chông gai liên tiếp gặt hái thành công, chốt hạ cho một năm bùng nổ của nhạc Việt sau giai đoạn ngắn ảm đạm thời hậu Covid-19.

Game show thống lĩnh thị trường

Trước 2 game show Anh trai, thị trường bùng nổ với cuộc cạnh tranh tay đôi giữa Sơn Tùng và Bích Phương lúc 0h ngày 8/3. Từ chính hiệu ứng “Sơn Tùng trở lại”, Suboi và một loạt tên tuổi khác ra mắt sản phẩm, giúp thị trường nhạc Việt rực lửa hơn bao giờ hết. Tiếp đó, lại là Sơn Tùng khuấy đảo thị trường thêm một lần nữa bằng MV Đừng làm trái tim anh đau, tạo ra hiệu ứng còn mạnh mẽ hơn Chúng ta của tương lai.

Sơn Tùng trở lại đường đua nhạc Việt vào tháng 3.

Có thể nói, đường đua nhạc Việt trong năm 2024 chia thành 2 nửa. 6 tháng đầu tiên, một loạt MV rầm rộ của các ca sĩ lên sóng, cùng cạnh tranh gắt gao để phân định các sản phẩm vươn tầm thành hit. Đến 6 tháng tiếp theo, những dự án độc lập của các nghệ sĩ tạm thời gác lại, hoặc bị lu mờ khi một chuỗi game show lên sóng.

Lần lượt Anh trai "say hi", Anh trai vượt ngàn chông gai, Our Song Vietnam, Rap Việt mùa 4 và Chị đẹp đạp gió hiện diện. Với riêng 2 game show Anh trai, hầu hết nghệ sĩ nam đang hot của thị trường tập trung vào đó. Các nghệ sĩ cùng nhau đẩy sức hút cho 2 game show, khiến sự chú ý từ khán giả đổ dồn vào đây. Chỉ trong thời gian ngắn, Anh trai "say hi" và Anh trai vượt ngàn chông gai phủ sóng mạng xã hội và đường đua nhạc Việt khoanh vùng lại, chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa 2 game show.

Anh trai "say hi" tạo hiệu ứng chưa từng thấy trên thị trường nhạc Việt.

Anh trai "say hi" tạo sức hút vượt trội về hiệu ứng mạng xã hội và thành tích nhạc số. Một loạt tiết mục trong show nhanh chóng thành hit, độc chiếm top 1 danh sách âm nhạc thịnh hành.

Nhiều tháng trời, vị trí dẫn đầu danh sách âm nhạc thịnh hành là cuộc chơi riêng của Anh trai "say hi". Ở giai đoạn đỉnh điểm, từng có đến 4 vị trí ở top 5 thịnh hành đến từ game show kể trên.

Anh trai "say hi" tạo nên một bước ngoặt mới, khi những tiết mục ở game show có tính chất không khác gì một sản phẩm. Đó là những nghệ sĩ hot kết hợp với nhau, làm nhạc theo đúng công thức trending và gặt hái thành công.

Tương tự, Anh trai vượt ngàn chông gai cũng liên tục đạt lượng thảo luận lớn trên mạng, một số tiết mục gây sốt, được khán giả yêu thích.

Lúc này, thị trường gần như không có sản phẩm âm nhạc độc lập được đầu tư chỉn chu xuất hiện. Một phần lý do vì các nghệ sĩ đều chủ động “né” qua giai đoạn game show đang có sức hút quá lớn.

Chưa bao giờ game show âm nhạc nối đuôi nhau xuất hiện, cùng gây sốt như trong năm 2024.

Album, EP ở đâu?

Một năm trước, một loạt album đổ bộ thị trường nhạc Việt, trong đó có nhiều sản phẩm thành công vang dội như 99% (MCK), Ái (tlinh), Đánh đổi (Obito), Loi choi (Wren Evans), Minh Tinh (Văn Mai Hương). Năm 2024, nhiều album cũng được giới thiệu.

Tùng Dương năm nay có album Multiverse, tiếp tục được khen ngợi về chất lượng chuyên môn. Những nghệ sĩ trẻ như Orange, Vũ, Da LAB, Karik, SOOBIN, Tăng Duy Tân cũng có album thời gian qua.

Ngoài album, số lượng EP trình làng thị trường trong năm 2024 không đếm xuể. Tuy nhiên, không phải EP nào cũng thật sự thành công về hiệu ứng truyền thông như sản phẩm gần đây của rapper Low G.

Hieuthuhai có sự bứt phá mạnh nhất của nhạc Việt trong năm 2024.

MV không còn là loại hình bùng nổ nhưng cũng có một số MV được đầu tư mạnh tay. Hai MV của Sơn Tùng - Chúng ta của tương lai và Đừng làm trái tim anh đau - là 2 bản hit lớn nhất trong năm 2024. MV Nâng chén tiêu sầu của Bích Phương gây sốt giai đoạn ngắn. MV Hop In Da Show của Low G làm bùng nổ TikTok. Gần nhất, MV Không ra gì của Trúc Nhân cho thấy nam ca sĩ đúng khi bỏ hơn 2 năm để dồn toàn lực sản xuất MV.

Với 32 triệu lượt nghe, Đừng làm trái tim anh đau là ca khúc thành công nhất của nhạc Việt trong năm 2024 trên nền tảng Spotify. MV Đừng làm trái tim anh đau cũng vượt mốc 100 triệu lượt xem, là MV duy nhất của làng nhạc Việt đạt thành tích này trong năm. Với 2 sản phẩm, Sơn Tùng trở lại vị thế ca sĩ số 1 nhạc Việt khi tạo được hiệu ứng vượt trội tất cả.

Hieuthuhai có sự bứt phá mạnh nhất của nhạc Việt. Sau một năm chăm chỉ phát hành sản phẩm và góp giọng ở một loạt bản hit tại Anh trai say hi, Hieuthuhai vươn lên dẫn đầu nhóm nghệ sĩ Việt hút lượng người nghe nhiều nhất trong năm ở Spotify.

Cơn sốt nhạc rap đang bị kìm lại trên thị trường. Bằng chứng là game show Rap Việt mùa 4 không còn duy trì sức hút mạnh như trước. Năm 2024, thị trường chỉ xuất hiện rải rác các bản hit đến từ màu sắc rap. Trong khi đó, những sản phẩm màu sắc Rn’B, Pop, Ballad vẫn giống trị thị trường. Sự xuất hiện của một số màu sắc lạ lẫm như Bossa Nova là dấu ấn khác biệt của nhạc Việt trong năm 2024.

Những concert bùng nổ

Năm qua nhiều nghệ sĩ có đêm nhạc riêng thành công như Tùng Dương, Hồng Nhung, Uyên Linh, Trung Quân.... Ngoài ra, thành công vượt bậc của Anh trai "say hi" và Anh trai vượt ngàn chông gai kéo theo một loạt hiện tượng lạ lẫm trên thị trường. Mới nhất, sự điên rồ xảy ra khi concert Anh trai "say hi" tại Hà Nội tạo hiện tượng khán giả xô lấn, giành giật nhau từng “mét vuông” để có vị trí đẹp nhất theo dõi các nghệ sĩ.

Concert, game show thống lĩnh thị trường nhạc Việt.

Trước đó, hàng chục nghìn khán giả đã cạnh tranh từng cú click chuột để sở hữu tấm vé xem concert Anh trai "say hi" và Anh trai vượt ngàn chông gai. Với thị trường nhạc Việt, đây là chuyện hiếm, bởi xưa nay khán giả gần như được xem miễn phí với các show, festival hoành tráng tổ chức ngoài trời.

Chuyện hàng chục nghìn khán giả đua nhau mua vé tưởng chừng chỉ xảy ra ở thị trường Việt Nam, khi đó là concert của BlackPink. Tuy nhiên, với Anh trai "say hi" và Anh trai vượt ngàn chông gai, những chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ Việt đã tạo ra sức hút lớn chưa từng có. Điều này trước hết thúc đẩy những đơn vị tạo ra các đêm concert “anh trai”. Xa hơn, đây là tín hiệu tích cực để kích thích mảng tổ chức show của cả thị trường nhạc Việt.