Thương Tín nguy cơ tàn tật nếu không phẫu thuật

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết qua thăm khám, bác sĩ kết luận Thương Tín bị thoái hóa khớp gối phải, gãy xương bánh chè. Nếu không tiến hành phẫu thuật, diễn viên có nguy cơ tàn tật.

"Thể trạng của diễn viên Thương Tín rất tệ. Chân bị teo tóp. Nhưng sức khỏe của ông yếu, không thể tiến hành mổ ngay được", đại diện Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết.

Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ Thương Tín hiện ở nhà anh tại Hóc Môn. Nam diễn viên uống thuốc, sau một tháng tiến hành tái khám.

"Tôi đang bố trí người lo cho anh Tín về khâu ăn uống, tắm rửa, vệ sinh nên tạm ổn. Bác sĩ không cho anh Tín di chuyển nhiều. Sắp tới, tôi sẽ mua xe lăn cho anh Tín. Trước mắt là vậy. Tôi ráng lo cho anh Tín được đến đâu hay đến đó", nhạc sĩ chia sẻ.

Tô Hiếu nói trước đó, Thương Tín bị tai nạn ở quê, dẫn tới bể bánh chè và viêm khớp gối nặng. Song Thương Tín không biết tình trạng bệnh, di chuyển nhiều khiến chân càng tổn thương.

Thương Tín từ quê lên TP.HCM vào ngày 5/12. Ông ở nhà của nhạc sĩ Tô Hiếu, sau đó tiến hành thăm khám tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Thời gian qua, diễn viên Thương Tín sống ở quê cùng người thân. Nam diễn viên được mẹ ruột và em gái chăm sóc.

Thương Tín đã chia tay vợ kém tuổi. Khi được hỏi lý do chia tay, Thương Tín giải thích: “Tại thấy không vui nữa. Cứ gặp là không được vui vẻ”. Ông cũng nói đã lâu không gặp con gái.

"Sau tất cả, tôi ước muốn có cuộc sống bình thường như mọi người xung quanh. Tôi không muốn gì hơn nữa. Tôi hiểu hoàn cảnh của tôi hiện giờ khó khăn, không được như xưa. Do đó, tôi dọn về ở cùng mẹ, nhân tiện chăm sóc mẹ", Thương Tín chia sẻ.

Thương Tín là diễn viên nổi tiếng vào thập niên 1970-1990. Ông được khán giả biết tới với những vai diễn như Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, Bạch Hải Đường phim SBC, Sáu Tâm phim Biệt động Sài Gòn… Ở thời kỳ đỉnh cao Thương Tín có thể thu về một cây vàng cho mỗi phim.

Ma gánh hát v/s Ma bịnh viện là tác phẩm mới nhất của nghệ sĩ Mạc Can và nhà văn Nguyễn Đông Thức. Tập truyện gồm 2 phần: Ma gánh hát (Mạc Can) và Ma bịnh viện (Nguyễn Đông Thức) với những chia sẻ, góc nhìn riêng của hai tác giả.