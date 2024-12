Thương Tín lên TP.HCM khám bệnh

Ngày 6/12, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết Thương Tín đang có mặt tại nhà anh để chuẩn bị vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nam diễn viên cùng người thân từ quê Phan Rang (Ninh Thuận) lên TP.HCM vào ngày 5/12 và nghỉ ngơi ở nhà riêng của Tô Hiếu. Đến chiều 6/12, người thân sẽ đưa Thương Tín đi thăm khám tại bệnh viện ở TP.HCM.

Theo Tô Hiếu, sức khỏe của Thương Tín ổn hơn trước. Song ông gặp vấn đề ở chân, khó khăn khi di chuyển.

"Chân của anh Tín sưng phù, chưa biết nguyên nhân ra sao. Anh Tín giờ chủ yếu ngồi một chỗ, khó khăn khi đi lại. Người thân phải dìu đỡ anh hai bên. Hoặc nếu muốn di chuyển, anh Tín phải chống bằng gậy có bánh xe, nói chung rất bất tiện. Chiều nay, tôi và người thân đưa anh Tín vào bệnh viện để xem bác sĩ thăm khám ra sao, hướng điều trị thế nào", nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết.

Thời gian qua, diễn viên Thương Tín sống ở quê cùng người thân. Nam diễn viên được mẹ ruột và em gái chăm sóc.

Thương Tín đã chia tay vợ kém tuổi. Khi được hỏi lý do chia tay, Thương Tín giải thích: “Tại thấy không vui nữa. Cứ gặp là không được vui vẻ”. Ông cũng nói đã lâu không gặp con gái.

"Sau tất cả, tôi ước muốn có cuộc sống bình thường như mọi người xung quanh. Tôi không muốn gì hơn nữa. Tôi hiểu hoàn cảnh của tôi hiện giờ khó khăn, không được như xưa. Do đó, tôi dọn về ở cùng mẹ, nhân tiện chăm sóc mẹ", Thương Tín chia sẻ.

Thương Tín là diễn viên nổi tiếng vào thập niên 1970-1990. Ông được khán giả biết tới với những vai diễn như Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, Bạch Hải Đường phim SBC, Sáu Tâm phim Biệt động Sài Gòn… Ở thời kỳ đỉnh cao Thương Tín có thể thu về một cây vàng cho mỗi phim.

Năm 2021, Thương Tín bị đột quỵ và phải nhập viện điều trị. Những năm sau đó, ông được nhiều đồng nghiệp giúp đỡ. Vào tháng 4, diễn viên về Phan Rang sống sau nhiều ồn ào.

