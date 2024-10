Concert Anh trai 'say hi' khi không có Negav

Trong đêm thứ 2 này chỉ có 29 anh trai tham dự. Negav vắng bóng vì những ồn ào cách đây không lâu. Trong sự kiện, khán giả nhiều lần gọi tên Negav, đặc biệt sau tiết mục Ngân nga. Các thành viên trong team Ngân nga cũng bày tỏ họ cảm thấy trống vắng khi thiếu đi một thành viên. Ở tiết mục cuối cùng của đêm nhạc là Say Hi Never Say Goodbye, đoạn hát của Negav vẫn được giữ nguyên.