Ngọc Ánh lên tiếng

Dương Ngọc Ánh cho biết cô và các thí sinh Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025 vẫn an toàn, sau khi trận động đất xảy ra vào tối 30/9 ở Cebu, Philippines.

Tối 30/9, đêm gala cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025 (Miss Asia Pacific International) được tổ chức ở Cebu, Philippines. Khi chương trình đang diễn ra thì mặt đất bị rung lắc dữ dội do ảnh hưởng của một trận động đất mạnh 6,7 độ richter.

Sự cố bất ngờ khiến các thí sinh và khán giả hoảng sợ. Trong một số đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, dàn thí sinh đang trình diễn catwalk trên sân khấu cuống cuồng bỏ chạy. Trong khi phía dưới, khán giả cũng nháo nhào chạy trốn, tìm chỗ trú ẩn. Nhiều người còn chui xuống gầm bàn tiệc.

Dương Ngọc Ánh tại cuộc thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2025. Ảnh: FBNV.

Thời điểm trận động đất diễn ra, thí sinh Việt là Dương Ngọc Ánh vừa hoàn thành phần trình diễn. Mới đây, người đẹp lên tiếng trấn an khán giả. Cô cho biết mọi người đều an toàn sau sự cố thiên tai.

"Hiện tại mình và các thí sinh đã an toàn rồi, mọi người đừng lo. Sự cố xảy ra là trận động đất rất lớn tại thành phố Cebu, nơi đêm gala của cuộc thi được tổ chức. Trận động đất xảy ra mọi người đều bất ngờ. Nhưng ban tổ chức và anh chị trong ê-kíp đã hướng dẫn, đưa các thí sinh tới nơi an toàn và chăm sóc chu đáo", Dương Ngọc Ánh chia sẻ.

Dưới phần bình luận, dân mạng dặn dò người đẹp cẩn thận, giữ gìn sức khỏe.

Ban tổ chức cuộc thi mới đây cũng lên tiếng về sự cố. "Cebu đã trải qua một trận động đất mạnh 6,7 độ. Tất cả thí sinh Miss Asia Pacific International, cùng toàn bộ ê-kíp có mặt trong thời điểm xảy ra động đất, đều an toàn. Ban tổ chức đã ngay lập tức thực hiện các biện pháp để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho dàn thí sinh cũng như đội ngũ nhân viên, đồng thời cam kết tiếp tục duy trì chăm sóc và bảo vệ an toàn cho họ", đại diện BTC thông báo.

Đơn vị này đồng thời gửi lời chúc bình an và chia sẻ tới những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.