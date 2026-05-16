Tổng giám đốc Công ty BH Media bị khởi tố là ai

Ông Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam, bị khởi tố hình sự vụ Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media), khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media.

Ông Nguyễn Hải Bình đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam.

Ông Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media, bị khởi tố hình sự vụ Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Ảnh: Bộ Công an.

Trước khi bị khởi tố, Công ty BH Media do ông Bình đứng đầu vướng nhiều ồn ào, tranh cãi liên quan đến bản quyền âm nhạc trên nền tảng YouTube.

Cụ thể, vào năm 2021, nhạc sĩ Giáng Son đăng tải ca khúc Giấc mơ trưa (do Khánh Linh thể hiện). Đây là sản phẩm nằm trong album được phát hành từ năm 2007, do chính Giáng Son làm nhạc, phối khí. Sau đó, vào tháng 10, kênh của Giáng Son nhận được thông báo khiếu nại bản quyền liên quan BH Media.

Sau đó, phía BH Media lên tiếng cho biết không đánh gậy bản quyền đối với ca khúc Giấc mơ trưa của nhạc sĩ Giáng Son. Đây là cơ chế quét bản quyền tự động. BH Media hiện nắm quyền sở hữu bản hòa tấu đàn nhị Giấc mơ trưa do nghệ sĩ Dương Thùy Anh biểu diễn. Do đó, khi bất kỳ kênh nào đăng video có nội dung trùng khớp hoặc tương tự với một đoạn âm thanh trong bản ghi mà họ quản lý hoặc nhận ủy quyền, hệ thống tự động sẽ quét và gửi thông báo đến chủ kênh.

Theo BH Media, nhạc sĩ Giáng Son hiểu lầm giữa quyền bản ghi và quyền tác giả. Sau khi Giáng Son phản ánh thông tin trên trang cá nhân, đơn vị này đã "nhả" xác nhận bản quyền. Họ cũng liên hệ với Giáng Son để giải quyết khúc mắc, tuy nhiên nữ nhạc sĩ từ chối làm việc trực tiếp.

Giáng Son sau đó ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) giải quyết sự việc.

Ngoài ra, cùng năm, trong bản tin về bản quyền nhạc số, VTV thông tin BH Media "nhận vơ" loạt tác phẩm thuộc sở hữu của đơn vị này. Bản tin lấy ví dụ ca khúc Tiến quân ca của cố nhạc sĩ Văn Cao cũng bị BH Media xác nhận bản quyền trên nền tảng số.

Vào ngày 6/12/2021, trận đấu giữa Việt Nam - Lào trong khuôn khổ AFF Cup diễn ra. Tuy nhiên, khi theo dõi trận đấu trên nền tảng YouTube, khán giả không thể nghe ca khúc Tiến quân ca.

Màn hình trận đấu hiện lên dòng chữ: "Vì bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ. Sau lễ chào cờ, tín hiệu âm thanh sẽ trở lại bình thường, mong quý vị khán giả thông cảm".

Sau trận đấu, trên mạng xã hội, khán giả cho rằng BH Media đã "đánh gậy" bản quyền trên YouTube khiến người xem không thể nghe ca khúc Tiến quân ca.

Phía BH Media sau đó lên tiếng phủ nhận không hề có bên nào "đánh bản quyền" Tiến quân ca. Sự việc này do đơn vị tiếp sóng là Next Sports đã tự tắt tiếng để phòng xa, tránh bị mất doanh thu.