Ngoại hạng Anh rộng cửa có thêm suất dự Champions League

Cơ hội để Ngoại hạng Anh giành thêm một suất dự Champions League mùa tới đang rộng mở hơn bao giờ hết.

Giải Ngoại hạng Anh có thành tích cực tốt ở cúp châu lục.

Các đại diện đến từ xứ sở sương mù trải qua một tuần thi đấu châu Âu đặc biệt thành công. Nếu giữ vững vị thế trong nhóm 2 quốc gia dẫn đầu hệ số UEFA, Ngoại hạng Anh sẽ có thêm suất thứ 5 dự Champions League mùa tới. Kịch bản đặc biệt có lợi cho MU, Liverpool, Tottenham và Newcastle – những đội bám sát nhóm dự Champions League trong cuộc đua ở giải quốc nội.

Ở loạt trận giữa tuần, 8 trong số 9 CLB Premier League tranh tài tại các cúp châu Âu đều giành chiến thắng, ngoại trừ Chelsea. Arsenal tiếp tục duy trì phong độ hoàn hảo tại Champions League để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Man City đứng thứ 4, trong khi Liverpool, Tottenham, Newcastle và Chelsea đều góp mặt trong nhóm 13 đội dẫn đầu.

Tại Europa League, Aston Villa gây ấn tượng mạnh với chiến thắng trên sân Basel, qua đó leo lên vị trí thứ ba. Nottingham Forest cũng cải thiện thứ hạng, vươn lên đứng thứ 11 sau khi vượt qua Utrecht. Ở Conference League, Crystal Palace tiến lên vị trí thứ 9 nhờ chiến thắng trước Shelbourne.

MU có cơ hội dự Champions League nếu kết thúc Premier League trong top 5.

Những kết quả tích cực giúp bóng đá Anh tích lũy thêm điểm số quan trọng trên bảng xếp hạng hệ số UEFA. Ngoại hạng Anh hiện đạt 13,166 điểm và chắc chắn sẽ có thêm điểm cộng khi giai đoạn vòng phân hạng kết thúc vào tháng tới.

Con số giúp Anh bỏ xa đội đứng thứ 3 là Italy hơn hai điểm, đồng thời tạo khoảng cách gần 1,5 điểm so với Đức, quốc gia đang xếp thứ hai. Đến thời điểm hiện tại, các đại diện Premier League thắng 34 trong số 51 trận đấu tại cúp châu Âu, vượt trội so với Bundesliga, Serie A và La Liga, mỗi giải chỉ có 22 chiến thắng.

Mùa này, Premier League có tới 6 đại diện dự Champions League. Ngoài 4 suất cố định của Liverpool, Arsenal, Tottenham, Man City và Chelsea, bóng đá Anh có thêm Newcastle và Tottenham.

"Chích chòe" đứng thứ 5 và có vé nhờ hệ số UEFA vượt trội của bóng đá Anh mùa trước, trong khi Tottenham tham dự với tư cách nhà vô địch Europa League.