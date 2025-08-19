Ngoại hạng Anh chuẩn bị phá mọi kỷ lục chuyển nhượng

Chỉ còn hai tuần nữa kỳ chuyển nhượng mùa hè Premier League sẽ khép lại, nhưng các CLB tiến rất gần tới việc lập cột mốc mới về chi tiêu.

Premier League tiếp tục thống trị thị trường chuyển nhượng.

Theo Transfermarkt, kể từ đầu tháng 6, tổng số tiền các đội bóng Ngoại hạng Anh bỏ ra cho tân binh đạt 2,26 tỷ bảng, hơn 12,7% so với 1,97 tỷ bảng của hè 2024. Kỷ lục hiện tại là 2,36 tỷ bảng mùa hè 2023 và với nhiều thương vụ còn chờ hoàn tất trước hạn chót 1/9, một kỷ lục mới gần như chắc chắn xuất hiện.

Một lần nữa, Ngoại hạng Anh vượt xa các giải đấu lớn khác. Tổng số tiền mà các CLB Premier League bỏ ra thậm chí còn nhiều hơn cả Serie A, Bundesliga, Ligue 1 và La Liga cộng lại. Chỉ riêng tại Anh, chi tiêu ròng của các CLB đã âm 1 tỷ bảng, trong khi khắp châu Âu, chỉ La Liga có mức âm nhẹ 35 triệu bảng.

Đáng chú ý, 3 bản hợp đồng đắt giá nhất đều là thỏa thuận bán người từ Bundesliga cho Premier League gồm: Florian Wirtz gia nhập Liverpool từ Leverkusen giá 116 triệu bảng, Hugo Ekitike cũng về Liverpool với giá 79 triệu bảng và Benjamin Sesko tới MU từ RB Leipzig với giá 73,7 triệu bảng. Ngoài Premier League, Serie A chi mạnh nhất với 783 triệu bảng, song vẫn thấp hơn mức thâm hụt mua bán của Ngoại hạng Anh.

Kỳ chuyển nhượng năm nay diễn ra khác thường khi thực tế có tới hai giai đoạn mở cửa. Giai đoạn đầu từ ngày 1/6 đến 10/6 được FIFA cho phép đặc biệt nhằm phục vụ FIFA Club World Cup 2025. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, các CLB chi tổng cộng 400 triệu bảng, riêng Man City bỏ ra khoảng 108 triệu bảng để mang về Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri và Tijjani Reijnders.

Sau đó, thị trường được mở lại vào ngày 16/6 và sẽ khép lại vào ngày 1/9. Các đội bóng Anh tiếp tục nổ "bom tấn". Tính đến nay, 6 đội phá kỷ lục mua sắm của chính mình, trong đó có Brentford (42,5 triệu bảng cho Ouattara), Bournemouth (34,6 triệu cho Diakite), Burnley, Sunderland, Nottingham Forest (hai lần) và Liverpool với "bom tấn" Wirtz.

Wirtz là tân binh đắt giá nhất hè 2025.

Trong số 20 CLB, có 16 đội phá kỷ lục chuyển nhượng trong 4 năm qua. Chelsea, Liverpool, Man City và Arsenal đều từng chi ít nhất 100 triệu bảng cho một cầu thủ. MU dù bỏ ra khoảng 200 triệu bảng hè này, nhưng bản hợp đồng kỷ lục vẫn thuộc về Paul Pogba (91 triệu bảng, năm 2016).

Ở La Liga, chỉ Atletico Madrid (153 triệu bảng) và Real Madrid (147 triệu) chi nhiều, nhưng vẫn kém xa Liverpool với 289,5 triệu bảng. PSG mới chi 90 triệu bảng, Juventus 103 triệu bảng, Leverkusen 100 triệu bảng, Leipzig 98 triệu bảng, AC Milan 93 triệu bảng, còn Barcelona mới tiêu vỏn vẹn 22,5 triệu bảng. Bên ngoài Premier League, thương vụ lớn nhất là Luis Diaz sang Bayern Munich với giá 65,5 triệu bảng.

Khi đồng hồ đếm ngược tới ngày 1/9, nhiều thương vụ "bom tấn" có thể xuất hiện. Alexander Isak (Newcastle, được định giá 150 triệu bảng) đang nằm trong tầm ngắm của Liverpool, trong khi Marc Guehi (Crystal Palace) và Eberechi Eze lọt vào mắt xanh của các ông lớn.

Chưa kể, Yoane Wissa, Alejandro Garnacho, Nicolas Jackson và Christopher Nkunku cũng được đồn đoán sẽ ra đi trong các thương vụ chuyển nhượng nội bộ bóng đá Anh.

BBC tin chắc Ngoại hạng Anh có cán thể mốc 2,5 tỷ bảng ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, qua đó phá kỷ lục mọi thời đại.