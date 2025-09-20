Nghịch lý ở Manchester United

MU dưới thời Ruben Amorim dẫn đầu Premier League nhiều chỉ số tấn công quan trọng, song khả năng tận dụng cơ hội rất kém.

MU của Amorim làm tốt khâu lên bóng, nhưng thiếu hiệu quả.

MU của Amorim đang thể hiện một lối chơi tấn công khởi sắc. Thống kê từ Premier League cho thấy "Quỷ đỏ" đứng đầu ở các chỉ số bàn thắng kỳ vọng, số cú sút, cú sút trong vùng cấm, chạm bóng trong vùng cấm và những pha luân chuyển bóng thành công.

Bryan Mbeumo bổ sung tốc độ và những pha chạy chỗ thông minh. Bruno Fernandes có 14 pha kiến tạo cơ hội cho các đồng đội, dẫn đầu Premier League. Tuy nhiên, nghịch lý xuất hiện khi cả Mbeumo và Fernandes mới ghi một bàn thắng và không có pha kiến tạo nào từ đầu mùa.

MU sút rất nhiều, song tỷ lệ chuyển hóa thành bàn thắng khá tệ. MU có tới 34 cú sút không trúng đích (cao nhất Premier League) với tỷ lệ chuyển hóa 5,71% (thấp thứ 3 giải đấu). MU thua Arsenal, Man City do không thể tận dụng được các cơ hội, dù tạo ra nhiều pha tấn công nguy hiểm.

Ngoài ra, hàng thủ của MU tiếp tục là vấn đề lớn mà Amorim cần giải quyết. Đội bóng chưa thể giữ sạch lưới trong mùa giải này. Chỉ số Expected Goals Against (xGA) của MU tăng từ 1,45 mùa trước lên 1,73 ở mùa giải này, chứng tỏ họ phải đối mặt với nhiều cơ hội nguy hiểm từ đối thủ.

MU kiểm soát bóng tốt hơn, với trung bình 56,17% thời lượng cầm bóng trong mùa giải này so với 53,52% mùa trước. Tuy nhiên, MU vẫn để đối thủ thoải mái xâm nhập vào vùng cấm. Chỉ 5 đội ở Premier League cho phép đối phương chạm bóng trong vùng cấm của mình nhiều hơn MU.

Fernandes thường xuyên để xổng đối thủ khi chơi ở vị trí tiền vệ lùi sâu.

Cheslea có thể khai khác điểm yếu của MU bởi Enzo Fernandez là bậc thầy trong việc xâm nhập vùng cấm.

Đặc biệt, Fernandes tỏ ra không phù hợp với vai trò tiền vệ lùi sâu. Anh mắc lỗi trong các bàn thua theo cùng một kịch bản trước Fulham và Man City. "Số 8" thường mất tập trung khi không có bóng, tạo điều kiện cho cầu thủ đối phương dễ dàng vượt qua để ghi bàn.

Đây là điểm yếu rất dễ bị Chelsea khai khác. "The Blues" sở hữu một Enzo Fernandez là bậc thầy trong việc xâm nhập vùng cấm. Anh dẫn đầu Premier League mùa này về số pha xâm nhập vùng cấm với 26 lần.

Chưa kể, MU cũng yếu ở khả năng phòng ngự trước các tình huống cố định. "Quỷ đỏ" để lộ những khoảng trống trong các pha bóng chết và không duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút.

Hàng thủ của MU cũng dễ bị tổn thương do thiếu "tấm khiên" bảo vệ từ tuyến giữa. Amorim vẫn kiên định với sơ đồ 2 tiền vệ trung tâm, bất chấp đối phương liên tục khai thác điểm yếu này bằng các pha tấn công áp đảo ở khu vực giữa sân.

Rõ ràng lối chơi dưới thời Amorim có nhiều cải thiện, nhưng nếu không giải quyết được vấn đề tận dụng cơ hội, và sự lỏng lẽo ở hàng thủ, MU khó lòng làm nên chuyện. Gặp Chelsea tối 20/9, một thất bại nữa sẽ đẩy Amorim khỏi Old Trafford.