Nghịch lý Luka Modric

Luka Modric đang thách thức mọi định kiến về tuổi tác khi vẫn là nhạc trưởng của tuyển Croatia ở tuổi 40. Thành công ấy đến từ sự thích nghi với quá trình lão hóa.

Ở tuổi 40, Luka Modric vẫn là trái tim nơi tuyến giữa tuyển Croatia tại World Cup 2026. Với một tiền vệ trung tâm - vị trí đòi hỏi khối lượng vận động lớn, khả năng tranh chấp, điều tiết lối chơi và đưa ra quyết định liên tục dưới áp lực - đây là điều gần như đi ngược quy luật của bóng đá hiện đại.

Không cầu thủ Croatia nào chuyền nhiều hơn hay tạo ra nhiều cơ hội hơn Modric tại giải đấu năm nay. Đáng kinh ngạc hơn, anh còn di chuyển nhiều hơn 770 m mỗi trận và duy trì tốc độ trung bình cao hơn so với chính mình ở World Cup 2022. Đó là nghịch lý hiếm thấy. Ở tuổi mà nhiều tiền vệ bắt đầu chậm lại, Modric lại đang vận động nhiều hơn và hiệu quả hơn chính mình bốn năm trước.

Modric sở hữu thể lực hiếm thấy ở tuổi 40. Ảnh Reuters.

Chơi bằng bộ não trước khi chơi bằng đôi chân

Ở trận cuối vòng bảng gặp Ghana, Modric chơi trọn 90 phút và thực hiện pha kiến tạo giúp Nikola Vlašić ghi bàn quyết định, qua đó trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử World Cup có đường kiến tạo kể từ khi FIFA thống kê đầy đủ từ năm 1966. Màn trình diễn ấy tiếp tục khẳng định vai trò không thể thay thế của đội trưởng Croatia ở tuổi 40.

Theo bác sĩ La Tịch Tịch, công tác tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện trực thuộc số 2, Đại học Chiết Giang (Trung Quốc), điều khiến Modric đặc biệt không phải việc anh chạy nhiều hơn các đồng đội, mà là biết chạy đúng thời điểm.

Quan sát tiền vệ người Croatia thi đấu, hiếm khi thấy anh thực hiện những pha nước rút vô nghĩa hay liên tục lao theo đối phương. Thay vào đó, Modric luôn xuất hiện đúng vị trí, biết khi nào cần áp sát, khi nào lùi về bọc lót và khi nào tăng tốc để mở ra khoảng trống.

Trước khi bóng đến chân, Modric thường đã quan sát không gian, điều chỉnh tư thế và chuẩn bị sẵn phương án xử lý. Chính vì vậy, mỗi bước chạy của anh đều phục vụ cho mục đích chiến thuật thay vì tiêu hao thể lực.

Theo chuyên gia, đây cũng là sự khác biệt giữa một cầu thủ trẻ và một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Khi còn trẻ, tốc độ và sức bật có thể bù đắp những hạn chế về tư duy chiến thuật.

Nhưng càng lớn tuổi, khả năng duy trì phong độ lại phụ thuộc nhiều hơn vào việc phân phối sức hợp lý, kiểm soát cơ thể và đưa ra quyết định chính xác. Modric không kéo dài sự nghiệp bằng cách chống lại tuổi tác, mà bằng cách thay đổi cách chơi để thích nghi với tuổi tác.

Thân hình nhỏ bé nhưng nền tảng thể chất hiếm có

Từng bị đánh giá quá gầy và nhỏ con để thành công ở bóng đá đỉnh cao, Modric lại biến chính vóc dáng ấy thành lợi thế.

Chỉ nặng khoảng 66 kg, anh sở hữu trọng tâm cơ thể thấp, giúp giữ thăng bằng tốt hơn, xoay trở nhanh trong phạm vi hẹp và che chắn bóng hiệu quả trước những đối thủ có thể hình vượt trội. Thể hình gọn nhẹ cũng làm giảm áp lực lên cơ và khớp trong suốt quá trình vận động cường độ cao.

Luka Modric tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm ngặt. Ảnh: Reuters.

Theo bác sĩ La Tịch Tịch, không nên đánh đồng "gầy" với "yếu". Modric vẫn sở hữu tỷ lệ mỡ thấp, khối cơ được duy trì tốt, vùng cơ trung tâm khỏe và sức bền được tích lũy qua nhiều năm tập luyện. Đó mới là những yếu tố quyết định khả năng thi đấu bền bỉ của một vận động viên chuyên nghiệp.

Ít ai biết rằng tuổi thơ của Modric cũng không hề bằng phẳng. Sinh ra gần thành phố Zadar, anh lớn lên trong chiến tranh Croatia, mất ông nội vì xung đột và từng phải sống trong khu tị nạn cùng gia đình.

Theo bác sĩ La Tịch Tịch, những biến cố thời thơ ấu có thể để lại ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tinh thần, nhưng với môi trường sống ổn định, mục tiêu rõ ràng cùng việc duy trì vận động, con người vẫn có thể hình thành khả năng thích nghi và sức bền tâm lý. Câu chuyện của Modric là một minh chứng.

350 ngày tập luyện mỗi năm để kéo dài sự nghiệp

Theo Vlatko Vučetić, Phó giáo sư Khoa Khoa học Vận động, Đại học Zagreb và là HLV thể lực cá nhân của Modric từ năm 2012, mục tiêu của họ luôn xoay quanh ba yếu tố: duy trì thể lực, phòng ngừa chấn thương và kéo dài sự nghiệp.

Trước mỗi buổi tập cùng đội, Modric đều dành khoảng 45 phút cho chương trình tập riêng với dây kháng lực, các bài tăng cường sức mạnh vai, tay, cơ trung tâm và đôi chân. Anh duy trì thói quen này khoảng 350 ngày mỗi năm. Khi bước sang tuổi 39, tuổi chuyển hóa của Modric vẫn được đánh giá dưới 30 nhờ chế độ tập luyện, nghỉ ngơi và quản lý tải lượng vận động nghiêm ngặt.

Hiệu quả của quá trình đó được phản ánh qua sự bền bỉ hiếm thấy. Trong hơn 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Modric đã ra sân hơn 1.150 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia nhưng chỉ phải nghỉ thi đấu khoảng 250 ngày vì chấn thương, tương đương chưa đến 4% trong gần 7.000 ngày sự nghiệp.

Trước cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha ở vòng knock-out World Cup 2026, Modric một lần nữa đứng trước thử thách của tuổi tác. Tuy nhiên, những gì anh thể hiện suốt nhiều năm qua không xuất phát từ may mắn. Đó là kết quả của hàng nghìn giờ tập luyện, khả năng đọc trận đấu xuất sắc và một cơ thể được chăm sóc để thích nghi với từng thay đổi của tuổi tác.